Il Meeting della fraternità. Un mondo di verità e pace. Emozioni in Piazza San Pietro

Fraternità: una parola che viene dal latino frater, “fratello”. Non è soltanto un legame di sangue, ma una realtà che supera confini e appartenenze, un respiro più ampio che ci ricorda come l’altro sia parte di me. La fraternità è un invito concreto a guardare negli occhi chi ci vive accanto, a riconoscere in ogni volto il riflesso di un Dio che si fa vicino. È un filo silenzioso che unisce le storie e tiene insieme le differenze.

Al Meeting della fraternità questo filo si è reso visibile, quasi palpabile. Le voci dei premi Nobel hanno parlato con autorevolezza e passione: donne e uomini che hanno attraversato le ferite della storia e che, proprio per questo, testimoniano che pace, giustizia e ricerca della verità non sono sogni irraggiungibili, ma cammini possibili solo quando ci scopriamo fratelli. Le loro parole sono diventate squarci di luce, aperture su un orizzonte che non chiude ma accoglie. Il cardinal Gambetti, arciprete della Basilica di San Pietro e presidente della Fondazione Fratelli tutti, che ha ideato e organizzato l’evento, ha dichiarato: "Essere umani significa non lasciarsi sedurre dalla potenza, ma custodire la dignità; non piegare la verità agli interessi, ma abitare la verità che libera; non sfruttare la terra come miniera, ma custodirla come casa comune".

E poi il concerto finale. Piazza San Pietro si è trasformata in una grande casa: 130.000 persone riunite in un momento di gioia condivisa, bello e semplice come un abbraccio. Gli artisti, con la forza discreta della musica, hanno messo al centro Cristo – vita, via e verità – come una presenza viva che abita la storia. La musica è diventata preghiera, incontro, stupore che accende i cuori.

Questo è stato l’inatteso: scoprire che la fraternità non è un concetto astratto, ma il volto stesso di Cristo che si lascia intravedere nella scienza e nell’arte, nelle testimonianze e nel canto di una piazza intera. È lì che la vita si fa luminosa e vera, quando ci riconosciamo fratelli e lasciamo che questo abbraccio ci trasformi.