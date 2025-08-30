Il Meeting della fraternità per un nuovo ordine sociale

C’ è un filo rosso che lega la fratellanza universale, sollecitata da papa Francesco, in particolare con l’enciclica Fratelli tutti, alla riscoperta dell’umanesimo invocata dal successore Leone XIV. Un ponte immaginario che i promotori del World Meeting on Human Fraternity, giunto alla terza edizione, intendono percorrere per realizzare un nuovo ordine politico e sociale.

Non a caso recitava Tagore, poeta e filosofo indiano: "La fraternità è il miracolo che fa sbocciare l’uomo nell’uomo". Anche su questa citazione, solo formalmente estranea alla tradizione cristiana, poggia il paradigma della due giorni organizzata dalla Basilica di San Pietro, per venerdì 12 e sabato 13 settembre a Roma e nella Città del Vaticano. Quindici tavoli tematici, ai quali prenderanno parte specialisti di profilo internazionale, un’Assemblea dell’umano con vari Premi Nobel, lo spettacolo di migliaia di droni in volo sulla Cupola di San Pietro e un concerto finale per dare voce, attraverso il talento di Pharrell Williams, Andrea Bocelli e John Legend, all’aspirazione di un mondo pulsante fraternità e umanità in ogni cuore.

"Un giorno speriamo di definire le Tavole dell’Umano – è l’auspicio del cardinale Mauro Gambetti (in foto), arciprete della Basilica di San Pietro –: una sorta di manifesto che renda esplicito ciò che oggi ci permette di riconoscerci come umani, respingendo la disumanità nelle culture in genere". Per definire il principio dell’umano in ogni ambito, raccogliere le buone pratiche e promuovere azioni concrete venerdì 12, dopo il saluto di papa Leone XIV, in luoghi istituzionali della Santa Sede e della Capitale, dal quartiere generale della Fao al Campidoglio, si terranno dei tavoli tematici. Tra questi quelli sull’economia, la salute e l’informazione. Quest’ultimo sarà coordinato da padre Enzo Fortunato, direttore della rivista Piazza San Pietro, e vedrà la partecipazione della direttrice di Qn, Agnese Pini. Il Cupolone, illuminato sabato sera con le immagini di papa Francesco e del Giudizio universale, renderà ancora più suggestivo l’anelito di fratellanza e umanità. In un tripudio di note e voci musicali.

Giovanni Panettiere