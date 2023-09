Il medico, l’eredità e la nuova vita: "Uccise la moglie e anche la suocera"

La procura non ha dubbi: Giampaolo Amato, oculista dell’Ausl ed ex medico della Virtus pallacanestro, ha ucciso la moglie Isabella Linsalata, 62 anni, e pure la madre di lei, Giulia Tateo, 87. Due delitti in serie: prima, nella notte tra l’8 e il 9 ottobre, avrebbe somministrato il cocktail letale di Midazolam (una benzodiazepina) e Sevoflurano (anestetico ospedaliero) alla suocera, che viveva nell’appartamento comunicante con quello della figlia e del genero. Poi, 22 giorni dopo, avrebbe replicato la cosa con la moglie Isabella.

Movente, sempre stando alla procura, i "motivi ereditari e per avere libera disponibilità degli immobili di residenza della suocera e della moglie, e soprattutto per avere piena libertà nella relazione extraconiugale" con un’altra donna. Questo si legge nell’avviso di fine indagine firmato lunedì sera dal procuratore aggiunto Morena Plazzi e dal sostituto Domenico Ambrosino; Amato è accusato di due omicidi – aggravati da premeditazione, futili motivi e del mezzo venefico con cui li avrebbe perpetrati –, di avere sottratto da uno degli ospedali in cui lavorava i farmaci per i delitti e della detenzione illecita di queste sostanze psicotrope. A breve, con tutta probabilità, la richiesta di rinvio a giudizio per il professionista arrestato dai carabinieri l’8 aprile scorso, il sabato prima di Pasqua, e difeso dagli avvocati Gianluigi Lebro e Cesarina Mitaritonna. La famiglia Linsalata – la sorella di Isabella e i due figli della coppia – è assistita dagli avvocati Francesca Stortoni e Maurizio Merlini.

Le prove dell’accusa: la presenza degli stessi sedativi nel corpo della moglie e della suocera – anche se in realtà per quest’ultima i medici non hanno potuto chiarire se fossero la causa del decesso –; il "precedente" nei confronti della moglie, che già nel 2019 dopo avere bevuto una bottiglia di vino da lui offerta si sentì male e a seguito di esami risultò positiva al Midazolam, benzodiazepina poi rinvenuta nella bottiglia stessa, sottratta dalla sorella insospettita; e nuovi dettagli emersi dalle chat e da quanto rinvenuto dai carabinieri nel cellulare sequestrato all’indagato. In una in particolare il medico avrebbe fatto esplicito riferimento ai farmaci letali e ai loro effetti; in più, la geolocalizzazione della notte in cui morì la suocera, li rivela insolitamente a casa da soli.

Amato aveva una relazione, scoperta dalla moglie, perciò la coppia viveva separata: lei al primo piano, in un appartamento comunicante con quello della madre, lui sotto. Fu l’uomo, la mattina del 31, a dare l’allarme della morte della moglie, che vide per ultimo (ricostruì lui stesso) la notte prima.