Il mea culpa di La Russa "Non rifarei quella nota"

"La mia convinzione di padre, tuttora esistente, è di credere a mio figlio perché un padre può anche non credere a suo figlio. Ma se crede a quello che il figlio gli racconta, non c’è niente di male che lo dica". Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa, riguardo alle sue prime dichiarazioni sull’accusa di stupro nei confronti del figlio Leonardo. L’ha detto durante la cerimonia del Ventaglio, al Senato. La seconda carica dello Stato ha spiegato che non rifarebbe la nota relativa al figlio "soprattutto perché non sono stato bravo a far comprendere che non c’era nessun attacco alla ragazza".

Per quanto riguarda la vicenda processuale, invece, per la difesa di Tommaso Gilardoni, il dj e amico di Leonardo Apache La Russa, anche lui indagato per violenza sessuale dopo la denuncia di una 22enne, entrano in campo due legali ‘di peso’: il professore e avvocato Alessio Lanzi, ex componente del Csm e già difensore, tra gli altri, di Fedele Confalonieri nei procedimenti Mediaset e Mediatrade, e Luigi Stortoni, anche lui professore che ha difeso, tra gli altri, in passato Roberto Formigoni. Intanto, la copia forense del telefono sequestrato al figlio del presidente del Senato dovrebbe essere effettuata a inizio della prossima settimana, probabilmente lunedì.

Spunti investigativi utili alle indagini potrebbero arrivare proprio dall’analisi del

cellulare. In queste ore i pm hanno inoltrato gli avvisi per l’accertamento irripetibile della copia forense alle parti, anche se per ragioni tecniche la nomina dei legali di Gilardoni non è ancora arrivata in Procura.