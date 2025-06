Il “maschio“ Annalisa gioca coi ruoli. E spiazza

Di ClementeIl fatto che sia già al centro di polemiche pure il nuovo tormentone dell’estate di Annalisa dal titolo Maschio la dice lunga – lunghissima: ma in che razza di paese viviamo? Accusata tra l’altro di "blasfemia" e di "inneggiare al transessualismo", Annalisa in Maschio canta giocando con i ruoli di genere: "Se fossi nella tua camicia / O anche più giù / Mi diresti pervertita / O peggio, fai tu / Ma perdona i miei peccati / Come ha fatto Gesù / Come hai fatto con le altre". Ora. Se fossimo in un Paese minimamente evoluto, tipo l’Italia del secolo scorso e di Raffaella Carrà, canteremmo o non canteremmo Maschio, e basta. Invece no: oggi Maschio – creato da quella geniale macinahit che la Gialappa’ s ha iconizzato nella supereroina Annalaisa – diventa “politicamente“ rilevante, oggetto di critiche, persino abiure. Da noi se a denunciare l’insostenibilità della violenza del patriarcato è un premio Nobel (Ernaux), tira via; se la medesima giusta denuncia sociale è poppizzata allegra sul palco di Qualchecosa Summer Hits, apriti cielo. Dire che viviamo in un paese di analfabeti funzionali è esagerato? Mhhh. Dire viva Annalaisa? Il minimo.