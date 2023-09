Il martirio di Saman Abbas a Reggio Emilia: Impassibili e distanti, i parenti s'ignorano in aula

"Saman aveva sbagliato poco, ma loro avevano sbagliato molto, perché erano quattro uomini e una donna contro una bambina". È una frase che un detenuto del carcere di Reggio Emilia ha raccontato di aver appreso da un altro ospite: quest’ultimo avrebbe raccolto questa confidenza direttamente da Danish Hasnain, uno dei cinque parenti imputati per l’omicidio di Saman Abbas, la 18enne pachistana trovata sepolta a Novellara. Saman sarebbe morta con la faccia a terra, mentre i suoi genitori, lo zio Hasnain e i due cugini la tenevano ferma. Il padre fumava, la madre assisteva, i cugini la bloccavano mentre lo zio le avrebbe spezzato il collo per non lasciare tracce di sangue. Mentre nel processo, ripreso ieri, nulla sembra scuotere l’aplomb dei quattro imputati presenti.

Seppur di nuovo riuniti sotto lo stesso tetto, del tribunale, il padre Shabbar, estradato di recente dal Pakistan, lo zio Hasnain e i cugini Nomanulhaq Nomanulhaq e Ikram Ijaz sembrano più che mai distanti: neppure uno sguardo tra loro. Per il procuratore capo Calogero Gaetano Paci quella di Danish è la "prima confessione extragiudiziale", suffragata "da riscontri sulla genuinità dei racconti dei detenuti". Le difese li ritengono infondati. L’avvocato di Nomanulhaq, Luigi Scarcella, ha definito i detenuti "teatranti del genere farsa": e si è spinto a richiedere lui stesso di acquisire le dichiarazioni dei detenuti come prove, evidentemente ritenendole addirittura utili alla difesa del suo assistito.

"Saman è stata strozzata, con le mani o altre parti del corpo". E la buca in cui è stata sepolta è stata scavata "solo con i badili". E gli attrezzi maggiormente compatibili con i segni lasciati nel terreno provengono dall’abitazione di Campagnola di tre dei cinque imputati". Dunque, lo zio Danish Hasnain e i cugini Ikram Ijaz e Nomanhulaq Nomanhulaq. A queste conclusioni sono arrivati gli esperti che hanno effettuato l’autopsia sul cadavere di Saman.