Il manager Ghribi: "Libia fondamentale per il Mediterraneo Rilanciare lo sviluppo"

"È stato un piacere incontrare a Milano il mio amico Abdul Hamid Mohammed Dbeibeh, primo ministro del Governo di unità nazionale libico". Così l’imprenditore Kamel Ghribi (nella foto con il premier libico), presidente di Gksd Investment Holding Group, Gsd Healthcare Middle East e vicepresidente del Gruppo San Donato, colosso della sanità privata italiana. "Dopo i suoi incontri istituzionali romani, è stato davvero interessante discutere con lui dei progressi compiuti dalla Libia in materia di sanità, agricoltura e industria", ha detto Ghribi a proposito dell’incontro con Dbeibeh. "Conosco bene le potenzialità di questo straordinario Paese, del suo popolo fiero e orgoglioso e per questo sono consapevole di quanto la Libia possa contribuire alla stabilità e alla sicurezza del Mediterraneo", ha sottolineato Ghribi, dicendosi convinto che "l’Italia e l’Europa debbano sempre più rafforzare le loro relazioni con la Libia sostenendo uno sviluppo che avrà un effetto virtuoso di cui beneficeranno tutti i Paesi dell’area mediterranea". Inoltre, ha aggiunto, "anche nel caso della Libia i privati potranno essere parte di questo sostegno e di questa partnership e noi, come Gsd-Gksd, siamo pronti a valutare possibili collaborazioni in un’area al cui sviluppo crediamo profondamente".

red. pol.