Il maltempo flagella la Liguria. Fiumi esondati, frane e strade chiuse, studenti bloccati nelle scuole

Frane e allagamenti, stop ai treni e voli deviati, strade temporaneamente chiuse e alunni bloccati in classe. Il maltempo si è abbattutoieri sulla Liguria, tra Savonese e Spezzino, mentre oggi si sposterà anche in Lombardia, in Toscana e in Emilia Romagna. A Celle ligure l’allerta ha bloccato gli alunni negli istituti, costretti a salire ai primi piani. Dopo alcune ore di apprensione i piccoli sono tornati a casa. Il Bormida è esondato nel Savonese. La circolazione ferroviaria è stata sospesa tra Loano e Pietra Ligure e due voli per Genova sono stati deviati a Pisa e Torino. L’autostrada A10 è stata interdetta per circa un’ora. Una coda di 14 chilometri in A10 tra Albenga e Feglino a causa di un cantiere autostradale è stata aggravata dal muro d’acqua caduto in poche ore. Evacuazioni a Varazze. Ad Albenga è stato salvato un clochard.