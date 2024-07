Il maltempo continua a fare danni,. Piemonte e Valle d’Aosta in ginocchio. Allerta gialla in nove regioni Il maltempo persiste in Italia con allerta gialla in nove regioni e danni in Valle d’Aosta e Piemonte. Evacuazioni e danni in località turistiche, attesa per l'arrivo della ministra del Turismo. Previste pioggia e grandine fino a mercoledì, con richiesta di stato di calamità naturale in Valle d’Aosta e Piemonte.