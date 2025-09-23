Il maltempo chiude l’estate. Nubifragi ed esondazioni. Turista dispersa in Piemonte

Diverse esondazioni al Nord con frane che hanno bloccato strade e città. Il maltempo ha colpito l’Italia e il nord, in particolare Lombardia, Piemonte e Liguria mentre a Milano è esondato il Seveso e oggi sono chiuse le scuole di Como e provincia. Una turista tedesca fino a ieri notte risultava dispersa ad Alessandria, dove i vigili del fuoco hanno salvato quindici campeggiatori. Oggi intanto è allerta arancione in alcune zone di Lombardia, Veneto e Lazio, gialla su parte di Friuli-Venezia Giulia, Piemonte e Toscana, in Umbria, Abruzzo, e Molise, e su settori di Campania, Sicilia e Sardegna.

LA DONNA DISPERSA

Sono ancora in corso le ricerche di una donna segnalata come dispersa a Spigno Monferrato nell’Alessandrino. Si tratta di una turista di origine tedesca, travolta dalla piena di un torrente. La donna era con il marito in un camper in un campeggio vicino al torrente Valla. Si sono accorti dell’arrivo della piena mentre era ancora buio e hanno tentato di scappare a piedi. L’uomo, con un primo cane in braccio, è riuscito a mettersi in salvo. La donna invece sarebbe scivolata e trascinata via dalla corrente con un secondo cane. Una frana provocata dall’innalzamento del livello dell’acqua ha isolato il campeggio dove si trovavano 15 persone, portate in salvo nel pomeriggio. Per le ricerche 27 vigili del fuoco sono stati impegnati con squadre a terra, droni e l’elicottero Drago. In serata temporali sulla zona pedemontana dal Torinese al Verbano Cupio Ossola e sulla zona dei laghi, anche forti nelle zone nordorientali. Per oggi sono previsti rovesci e temporali sulle zone occidentali, con valori localmente forti. A Torino i tecnici di Gtt (Gruppo Torinese Trasporti) sono intervenuti per riattivare undici scale mobili della metropolitana che hanno subìto un’interruzione del servizio a causa del nubifragio.

L’ESONDAZIONE DEL BORMIDA

In Liguria il Savonese e soprattutto la Val Bormida sono stati i territori più colpiti nella notte di ieri, con la parziale esondazione del fiume Bormida che ha provocato allagamenti diffusi e frane a Dego, nel quale il pluviometro ha registrato una cumulata di 422.2 millimetri, Cairo Montenotte, dove ci sono danni anche all’ospedale), e quindi a Piana Crixia, Carcare e Mallare. Alcune persone sono rimaste bloccate nelle auto sommerse dall’acqua. Poi la perturbazione si è spostata nel Genovese tra l’alta Val Bisagno e la Val Trebbia e tra Lorsica e Barbagelata. Nuclei temporaleschi anche nelle zone di Varese Ligure e alle Cinque Terre.

DISAGI A GROSSETO

Una bomba d’acqua ha colpito nel tardo pomeriggio di ieri Paganico (Grosseto): numerosi automobilisti hanno chiesto soccorso poiché l’acqua aveva raggiunto il livello degli sportelli delle vetture. I vigili del fuoco hanno recuperato un motociclista, un automobilista ed evacuato due persone.Una persona risultava dispersa ma è stata rintracciata in buone condizioni. Per l’esondazione del torrente Gretano nel tardo pomeriggio è stato chiuso al traffico per allagamento un tratto della statale Siena-Grosseto in direzione Paganico.

LE PREVISIONI

Oggi continuerà a piovere su Piemonte, Lombardia e Toscana mentre già nel tardo pomeriggio di ieri la perturbazione si stava spostando su Umbria e Lazio e nella notte è arrivata in Campania. Secondo la Protezione Civile i fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Il calo delle temperature sarà sensibile, anche 10 gradi in meno rispetto ai giorni precedenti.