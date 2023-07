Il maestro Veronesi protesta ancora a Vibo Valentia: Orchestra, attori, pubblico bendati

di Tommaso Strambi

"Caro ministro, torniamo alla bellezza, torniamo alla poesia, alla cura del testo, torniamo al rispetto degli autori". Spartito e musica del direttore d’orchestra Alberto Veronesi che ieri sera a Torre del Lago avrebbe dovuto dirigere la seconda messa in scena della Bohème al Festival Pucciniano dal quale però è stato licenziato dopo aver diretto la prima (lo scorso 14 luglio) bendato in aperto contrasto con l’allestimento "sessantottino" del regista Christophe Gayral. Un allestimento ambientato nel ‘68, con Mimì in minigonna e altri richiami alla contestazione giovanile e riferimenti al comunismo. Invece con un nuovo colpo di scena, ieri sera, si è presentato a Vibo Valentia dove, con un gruppo di giovanissimi orchestrali, ha eseguito e diretto la Traviata "nella città di Fausto Torrefranca il grande accusatore di Puccini". Una scelta non casuale dunque. Ma un modo studiato nei minimi dettagli per continuare a contestare, seppur a distanza, il regista Gayral.

E così è stato. Veronesi con un’orchestra di giovani ("straordinari e con mezzi ridicoli rispetto al Pucciniano", sottolinea) ha diretto, gratuitamente, una Traviata dove l’orchestra, i cantanti, gli attori e anche il pubblico si sono presentati con una benda sugli occhi. "Un modo – spiega a Qn il maestro – per denunciare la selva oscura nella quale è immerso il teatro d’opera italiano". Per questo si è rivolto al ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano: "Torniamo ai giovani che devono studiare e lavorare. Basta spendere milioni di euro per allestimenti teatrali il cui obiettivo è ridicolizzare i testi degli autori, promuovendo la carriera di registi che pagati come star del cinema durano solo due o tre stagioni e poi vengono dimenticati. Basta mettere in scena ascensori, elevatori, spiagge e cabine, parti, aborti e topi e travestire Norma da palestinese, Attila da nazista, Mimì da sessantottina che si rolla le canne e fa il pugno chiuso, con soldi pubblici a spese dei contribuenti. Si mettano dei paletti".