Il lungo addio. Politici e gente comune in fila per l’ultimo saluto

Un ampio tricolore steso a fasciare integralmente il feretro, con ai piedi il gran cordone al merito della Repubblica dei Cavalieri di Gran Croce, la più alta delle onorificenze dello Stato. In stile all’austerità dell’uomo, è spoglia di orpelli la camera ardente del presidente emerito della Repubblica, Giorgio Napolitano, spentosi venerdì 22 settembre a 98 anni. Nella sala Nassiriya di Palazzo Madama, ornata di poche corone con le fasce delle istituzioni, le spoglie dell’ex capo dello Stato sono presidiate dal picchetto d’onore dei corazzieri in alta uniforme e dai commessi del senato, in piedi ai quattro angoli del feretro.

Prima che alle 11 le porte si aprano ai cittadini, pazientemente in fila sin dal mattino lungo tutto corso Rinascimento, è un’ininterrotta processione di esponenti delle istituzioni e della politica a presentare il proprio omaggio al defunto presidente emerito e le condoglianze ai suoi famigliari: la vedova Clio Maria Bittoni, i figli Giulio e Giovanni e i nipoti. Ad far gli onori di casa il presidente del Senato, Ignazio La Russa, in abito e cravatta blu, come la gran parte dei colleghi politici maschi, tra cui spiccano ancor più le cravatte azzurre ormai d’ordinanza.

In nero, invece, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, giunto tra i primi a passo celere in compagnia della figlia Laura e accolto dagli applausi delle persone in attesa. Serio in volto, il capo dello Stato si è fermato in un momento non breve di raccoglimento ai piedi del feretro, dopo essersi intrattenuto coi figli e la vedova del suo predecessore. Nessun commento, ovviamente. Così come da parte dell’ex premier Mario Draghi. Di cui le telecamere immortalano però un sibillino scambio di sguardi con Giorgia Meloni, giunta proprio mentre il suo predecessore prendeva congedo.

Tailleur pantalone nero, con camicetta bianca a pois neri, la premier si sofferma a lungo coi famigliari, senza concedersi ai giornalisti. Lo fa invece il senatore a vita Mario Monti, nominato proprio da Napolitano, che lo volle a palazzo Chigi come successore a Berlusconi in un momento critico per il bilancio dello Stato. Bombardato dai flash in compagnia di Pier Ferdinando Casini e Gianfranco Fini, il senatore a vita dichiara che Napolitano "lascia un modo e uno stile di adempiere ad altissime funzioni pubbliche molto rigoroso, stile che è il contrario dell’inseguimento del consenso e della demagogia". Si concede ai media anche il commissario europeo Paolo Gentiloni, secondo cui la "grande lezione" del defunto presidente emerito è quella di chi "ha sempre avuto l’idea che lo sviluppo e la forza dell’Italia sarebbero stati possibili in un orizzonte europeo". Mentre il leader della Cgil Maurizio Landini ne ricorda la figura che "ha attraversato il Novecento e la storia del paese". Nessun commento invece da parte della segretaria del Pd Elly Schlein, anch’essa in total black, come molte delle donne – da Anna Finocchiaro a Laura Boldrini – che sono sfilate alla camera ardente, a differenza di Francesco Boccia, che l’accompagnava nel solito blu. Un messaggio di condoglianze è arrivato anche da parte di re Carlo III di Gran Bretagna: "È stato un servitore dello Stato devoto che ha dedicato la sua vita e la sua carriera alla promozione della democrazia".

Oggi la camera ardente rimane aperta fino alle 16. Per la prima volta le esequie laiche di Napolitano martedì saranno celebrate dentro Montecitorio. Al funerale parleranno anche il figlio secondogenito Giulio e il nipote Simone. Tra gli altri interventi, a quanto si apprende, quelli di Paolo Gentiloni, Gianni Letta, Giuliano Amato, il cardinale Gianfranco Ravasi e Anna Finocchiaro.

Cosimo Rossi