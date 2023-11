Il liceo chiama, Sestini risponde. E installa la foto “Mare Nostrum“

Quando ha ricevuto la telefonata di Annalisa Savino, preside dello scientifico Leonardo Da Vinci, la sua scuola, stentava a crederci. "Quest’anno festeggiano i 100 anni dell’istituto – racconta emozionato Massimo Sestini, uno dei maggiori fotografi italiani, conosciuto in tutto il mondo – e hanno pensato a me per un’iniziativa. Ho detto subito di sì, donando la mia foto Mare Nostrum, quella del barcone di migranti. Sono andato a fare un sopralluogo e ho consigliato di installarla nel soffitto dell’atrio, creando una corrispondenza visiva forte: chi la guarda sta con il naso all’insù, come i migranti guardavano me mentre scattavo" (nella foto). Sestini ha fotografato gli studenti che osservano l’opera. "Se faccio foto lo devo al bidello Paolo, che tanti anni fa organizzava dei corsi di camera oscura. Ho imparato da lui, al liceo".