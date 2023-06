Il libro sull’alluvione Io, testimone delle cose perdute Ma i ricordi vivranno

di Maurizio Maggiani

Faenza, domenica 21 maggio, primo giorno di sole. È primavera, si è appena fatto chiaro e è già primavera. Il merlo si dà ai suoi rituali gorgheggianti, la ghiandaia avvisa con il suo perentorio ghie ghè che sta covando e non vuole seccature, sull’erba del giardino madida di guazza il primo calore resuscita i piccoli coleotteri dorati assassini di rose, sono pronti ad assalire i boccioli. Ma di boccioli non ce n’è, i fortunali li hanno strappati via. E ancora non sento le api, dove sono finite le api che in questi giorni dovrebbero essere tutte lì a ingozzarsi di polline attorno al tiglio? Lassù in alto un ramo del ciliegio si è spezzato, i rami più bassi sono piegati, ma non c’è peso di frutti, gli anni passati sarei in lotta con i merli per la mia giusta quota di bottino, ma il merlo non le ha toccate, se le sono portate via i fortunali. È primavera, ma che primavera è senza miele? Che primavera è mai questa senza ciliegie?

È primavera, ma di che colore è questa primavera? Oltre il giardino, oltre questo privilegio, portando lo sguardo di là da questa dolcissima collina sulla piana, la primavera sui campi, sui frutteti, sui tetti delle case, su tutta la città, le sue vie, i suoi parchi, i suoi viali, i suoi monumenti, sull’universo intero, sì, la primavera è di un’unica, ineffabile tinta color marroncino che questo nuovo sole marezza di delicate luci che sfumano nel beige dorato. È il colore dell’argilla, la famosa argilla faentina scivolata via dai famosi calanchi, i fiumi di finissima, magmatica argilla che il Lamone ha portato con sé e con il Lamone si è insinuata sopra e dentro ogni cosa, sopra e dentro ogni essere. Questa è la nostra primavera, una primavera colore dell’argilla (...).

Sono vecchio e inabile al più delle cose che adesso occorre fare, se ho un senso, se ha una giustificazione il mio essere qui sano e salvo, se ho una qualche utilità, è la testimonianza. Testimoniare, rendere giustizia, che nulla possa dirsi perso nella smemoratezza che induce l’urgenza, che di tutto ciò che è andato perso, dissolto, finito, resti almeno il racconto. Che non si possa dire da chi è altrove non so di cosa parli, non so di ciò che è accaduto, è successo tutto in fretta e ora non ricordo. E chi è qui non disperi di esistere ai nostri stessi occhi e agli occhi del mondo.

E per questo voglio testimoniare di ciò che è andato perduto, di ciò che non è più, voglio che sia chiaro che tutto è stato, che se se ne è persa la materia non è andata smarrita l’esistenza, che possiamo ricordare, e ricordando rendere giustizia della vita che è stata.