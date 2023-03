Il guru di Alibaba L’autoesilio lungo un anno Ora piace anche a Pechino

ROMA

Sembrava scomparso. Volatilizzato. Perso tra viaggi selezionati (Spagna e Olanda nel 2021; Thailandia, Hong Kong, Australia e Giappone nel 2022). O afflitto da una maniacale tutela della privacy. Nessuna uscita pubblica. E il sospetto che la guerra di potere ingaggiata nel 2020 con le autorità di Pechino, quando aveva definito il sistema finanziario cinese "obsoleto come un banco dei pegni che soffoca l’innovazione", potesse offuscare la sua stella. Sbagliato. Jack Ma, il 58enne multimiliardario di Hangzhou che con Alibaba (228 miliardi di dollari di capitalizzazione) ha proiettato l’e-commerce a livelli inimmaginabili, gode di ottima salute. L’anno di autoesilio imposto o consigliato per non irritare il regime di Pechino, con annessa rinuncia agli incarichi operativi e persino al controllo di Ant (che gestisce i pagamenti digitali di oltre 1,3 miliardi di utenti cinesi), si conclude con un pirotecnico rientro sulle scene.

Alibaba, quotata al Nyse, annuncia lo spezzatino in sei distinte società, e gli investitori ringraziano con spettacolari rialzi. L’impennata certo non dispiace al tycoon cinese più ricco. Secondo Forbes, Ma vanta un patrimonio personale di una cinquantina di miliardi: percorso favoloso per un ex insegnante universitario di inglese che fino a 30 anni di età guadagnava la miseria di 100-120 yuan al mese (circa 15 euro). Poi la folgorazione per il web e l’avvio di un’esistenza da imprenditore tenace e visionario. Dalla cattedra della Yungu School di Hangzhou – da lui stesso fondata – ora il ’tech guru’ aggiorna il suo messaggio: "Tecnologie come ChatGPT sono solo l’inizio dell’era dell’intelligenza artificiale. Dobbiamo usare l’AI per risolvere i problemi e non esserne controllati. Malgrado la forza fisica e mentale umana sia inferiore a quella delle macchine, queste ultime hanno solo un nucleo, mentre gli umani hanno un cuore". Parola di Ma. Il cui ottimismo sul futuro oggi piace anche a Pechino.

