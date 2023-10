Il grido delle mamme. Ebree e palestinesi unite:: "Non uccidete i nostri figli"

Ci sono donne israeliane e palestinesi votate alla pace, abituate a marciare insieme. Senza guardare alla fede (ebrea, musulmana, cristiana), senza guardare alla politica (c’è chi vota a destra, chi è moderata, chi sta a sinistra). In comune hanno il fatto di non sentirsi rappresentate da istituzioni e leader che ripropongono sistematicamente un’agenda di guerra in un’area del mondo assetata di pace. Sono le donne di Woman Wage Peace, associazione fondata in Israele nel 2014 per combattere gli scenari di odio e che adesso realizza iniziative comuni con le militanti palestinesi di Women of the Sun, associazione indipendente nata nel 2021 con circa mille iscritte.

L’ultima marcia di queste donne israeliane e palestinesi porta la data del 4 ottobre, tre giorni prima dell’assalto terrorista di Hamas. Ma neppure la carneficina del 7 ottobre, in cui il 20enne Laor, figlio di Michal Halev, una delle leader del movimento, è caduto sotto la furia degli aggressori, ha modificato il quadro e le convinzioni. Anzi, ha rafforzato la volontà di queste donne e della loro leader in lacrime di uscire dal vicolo cieco preparato dagli uomini. "Fermatevi, la guerra non è la risposta – questo il toccante appello di mamma Michal –. Israele, le madri di Gaza, il popolo ucraino, tutti stiamo attraversando l’orrore". Il comunicato ufficiale dell’associazione suggerisce amore, non certo odio: "Anche oggi, tra il dolore e la sensazione che la fiducia nella pace sia crollata, tendiamo una mano di pace alle madri di Gaza e della Cisgiordania – è la generosa offerta –. Noi mamme insieme alle donne di tutto il mondo dobbiamo unirci per fermare questa follia".

Da sempre queste donne di pace ricordano ai leader israeliani e palestinesi la necessità di avviare negoziati per trovare una soluzione al conflitto. Una missione che sarebbe decisamente più credibile grazie a una presenza femminile obbligatoria nelle delegazioni al tavolo. "Ai rispettivi governi continuiamo a domandare, come facciamo da anni, che in ogni trattativa, in ogni tavolo, in ogni posto dove vengono prese le decisioni sulla questione si sieda anche una donna, come prevede la risoluzione Onu 1325 – spiega l’attvista israeliana Barak Wolfam a Repubblica.it –. Questo conflitto non si risolverà mai con la guerra ma con un accordo. Ma prima di tutto chiediamo che gli ostaggi vengano liberati". A partire dalla 78enne di origine canadese Vivian Silver – orgogliosa attivista di Woman Wage Peace – forse prigioniera nella Striscia. Basta sangue. Israeliane e palestinesi non lo tollerano più.