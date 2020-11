L’ombra della crisi post-Covid si allunga anche sulla stampa quotidiana, colta dalla pandemia in mezzo al guado della rivoluzione digitale, ma la manovra di bilancio non ne tiene conto. I poco più di cento milioni di aiuti al settore erogati nel 2020 saranno ridotti notevolmente l’anno prossimo, mentre altri Paesi europei si sforzano di accompagnare i giornali in questa difficile transizione. Dopo i circa 500 milioni stanziati dal governo francese, sia per coprire la trasformazione industriale sia i danni subiti dal settore per le conseguenze della...

L’ombra della crisi post-Covid si allunga anche sulla stampa quotidiana, colta dalla pandemia in mezzo al guado della rivoluzione digitale, ma la manovra di bilancio non ne tiene conto. I poco più di cento milioni di aiuti al settore erogati nel 2020 saranno ridotti notevolmente l’anno prossimo, mentre altri Paesi europei si sforzano di accompagnare i giornali in questa difficile transizione. Dopo i circa 500 milioni stanziati dal governo francese, sia per coprire la trasformazione industriale sia i danni subiti dal settore per le conseguenze della pandemia, anche il governo tedesco ha assegnato al settore un aiuto straordinario di 220 milioni di euro per affrontare i costi della crisi. Nulla di tutto ciò nella prossima legge di bilancio italiana. Da qui l’appello lanciato dal consiglio generale della Fieg, la federazione degli editori di giornali, che si è riunito ieri a Roma sotto la presidenza di Andrea Riffeser Monti e ha approvato una risoluzione in cui invita il Parlamento "a intervenire con un’azione forte a difesa dell’informazione cartacea e online e del pluralismo". La Fieg chiede "a tutte le forze politiche presenti in Parlamento, sia di maggioranza sia di opposizione, un immediato confronto sulla gravità della situazione e per la individuazione dei necessari interventi".

"L’appello degli editori a Parlamento e forze politiche è dettato dalla necessità di proseguire sulla strada del contrasto alla crisi del settore. Non si può avviare un’impresa e poi rallentare bruscamente", ha commentato Riffeser a margine del consiglio. "Il governo, in primis il sottosegretario Martella, con il sostegno del Parlamento ha varato, prima con la legge di bilancio 2020 e poi nei decreti sull’emergenza Covid, misure di sostegno al settore", ha precisato Riffeser. E ha aggiunto: "Si tratta ora di assicurare continuità, prima di tutto a quegli interventi come il credito per l’acquisto della carta delle pubblicazioni e l’agevolazione sull’Iva, e quindi prevedere misure nuove e adeguate all’attuale situazione di crisi anche di liquidità delle imprese".

Immediata la reazione del sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Andrea Martella: "La legge di Bilancio per l’anno 2021, che sta per approdare in Parlamento, contiene alcune misure importanti per il settore dell’editoria e ben venga il loro rafforzamento nel corso dell’iter parlamentare con il contributo dei gruppi". Il sottosegretario all’editoria prevede "l’accesso alle risorse del Recovery Plan a favore dell’editoria, con l’idea di predisporre un programma di interventi e investimenti".

Numerosi gli interventi sul tema di diversi esponenti politici. Adesso si apre il confronto in parlamento in cui tutte le forze politiche potranno senza infingimenti far conoscere le proprie idee e intenzioni al riguardo.