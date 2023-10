Il governo e il bilancio : "Mai stato così difficile far quadrare i conti. Solo col deficit si riparte"

Nitrosi

Massimo Bitonci, sottosegretario al ministero delle Imprese e del Made in Italy, deputato della Lega, è un veterano delle manovre. Ma stavolta il copione è diverso. "Non ho mai visto un anno dove fosse così difficile far quadrare i conti", ammette.

Addirittura? Che succede ai conti pubblici italiani?

"Guardi, io sono un dottore commercialista, dal 2008 sono stato sempre in commissione bilancio. A parte le manovre degli anni in cui lo spread era a 500, davvero non ho mai visto difficoltà simili a quest’anno".

Per colpa di chi?

"Problemi internazionali come la crisi ucraina, l’aumento del costo delle materie prime, del petrolio e del gas. E poi la produzione industriale italiana è in calo, le previsioni per il secondo semestre sono peggiori del primo. La coperta è molto corta".

Pesa anche il superbonus?

"È una zavorra che peserà anche nei prossimi bilanci, un’eredità che porteremo con noi per almeno altri quattro anni. Ogni mese viene aggiornato il suo impatto sulla finanza pubblica, ad ora sono circa 20 miliardi all’anno. Anche le prossime manovre saranno viziate da questo problema".

Ma il bonus non ha generato effetti positivi sul pil?

"Con quelle risorse si potevano fare ben altre politiche fiscali, anche per il settore dell’edilizia. La concentrazione in un periodo breve di un bonus così elevato ha creato un effetto distorsivo sul mercato facendo aumentare il costo delle materie prime e viziando il beneficio della misura".

Quindi simili bonus non sono una boccata d’ossigeno per l’economia?

"Gli incentivi devono essere strutturali, l’ho fatto inserire anche nella legge delega. Se durano per un periodo limitato e non per almeno 5 o 10 anni viziano il mercato".

Per maneggiare conti così difficili il governo ha ampliato il deficit. Era l’unica scelta?

"Abbiamo aumentato il deficit per creare i margini e chiudere la manovra. La pandemia ha insegnato anche agli economisti europei che nei momenti di crisi bisogna fare operazioni di liquidità, seguire la politica economica di Milton Friedman: immettere liquidità, scegliere la strada del cosiddetto helicopter money. Il dibattito post pandemia ha messo in difficoltà le teorie economiche sul limite del deficit al 3%: in periodi di crisi servono politiche anticicliche".

Come sarà usato il margine ricavato dall’ulteriore deficit?

"Ci sarà un importante taglio del cuneo contributivo per dipendenti e fasce medio basse, ma anche la revisione dell’Irpef che formerà un ulteriore cuneo, stavolta fiscale. Misure destinate soprattutto alle famiglie con figli".

Così però nel 2026 gli interessi sul debito saranno raddoppiati, superando i 100 miliardi.

"É un tema estremamente delicato. Le previsioni e lo scenario del rapporto debito-pil restano superiori al 140% fino al 2026 a meno di grandi incrementi del pil. Dopo il 2026 dovremmo scendere al 139%. Il tema degli interessi passivi c’è. La manovra di quest’anno oscillerà tra i 22 e i 25 miliardi e avremo interessi passivi che sfioreranno i 100 miliardi. Certamente questo meccanismo produrrà un incremento del debito e di conseguenza l’emissione dei titoli del debito pubblico a tassi più alti".

E nonostante questo occorre fare deficit per ripartire?

"Per combattere il deficit l’unica soluzione è aumentare il pil e quindi servono politiche mirate a fare incrementare il prodotto interno".

Tra ottobre e novembre però le agenzie S&P, Fitch e Moody’s si esprimeranno sul rating dell’Italia: rischiamo giudizi negativi che potrebbero fare innalzare lo spread.

"Sullo spread siamo ancora a livelli accettabili. Il problema non è solo dell’Italia però ma di tutta Europa e in Germania si aggiunge anche un problema di carattere industriale. A livello della Ue si lavora perché in un periodo di crisi ci sia la possibilità di fare politiche in deficit, almeno fino a che non ci sia un rimbalzo o la ripresa".

Quindi non temiamo le agenzie di rating?

"Non è detto che le loro indicazioni siano basate su prospettive economiche e non su scelte che tendano a influenzare la politica degli Stati".

L’ombra del governo tecnico?

"Mi fa sorridere. I governi politici votati dagli italiani sono riusciti dare risposte migliori dei tecnici".

Nella Nadef si parla anche di privatizzazioni: vendiamo i gioielli di famiglia?

"Non si parla solo di dismettere, ma anche di acquisire partecipazioni strategiche. In passato alcune dismissioni oltre a non aver portato introiti importanti, ci hanno messo in difficoltà in settori fondamentali. E in casi come Mps dubito che il governo voglia dismettere agli attuali valori con una minusvalenza importante".

Quindi che cosa è cedibile?

"Bisogna individuare le partecipazioni non strategiche degli enti locali, delle Regioni e dello Stato, imprese dove il servizio può esser migliore se effettuato dal privato".

Pensa alle multiutility?

"Pen so che dove dove la presenza nella proprietà dell’ente pubblico funziona è utile tenerle, ma se la partecipazione del pubblico è un ulteriore macigno sui servizi e sulla qualità, si possono dismettere".