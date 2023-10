Il governo apre sul 5G. Urso: "Alziamo i limiti"

Si allargano le maglie anti-5G in Italia. Il governo ha inserito un allentamento dei limiti alle emissioni elettromagnetiche in un emendamento al dl Concorrenza che si occupa, tra le altre cose, dei tavoloni all’aperto dei locali (con una proroga al loro ampliamento deciso nei mesi del Covid) e della tutela delle botteghe storiche. I nuovi emendamenti approvati dalla commissione Industria del Senato cambiano in corsa il disegno di legge sulla concorrenza. Sulle modifIche si devono ora esprimere le commissioni affari costituzionale e programmazione economica prima che il testo abbia il via libera per andare in aula, dove è atteso la settimana del 6 novembre. Tra le novità l’aggiornamento delle regole sull’elettrosmog "al fine di potenziare la rete mobile e garantire a utenti e imprese l’offerta di servizi di connettività di elevata qualità, senza pregiudizio per la salute pubblica".

Le emissioni consentite raddoppiano, dunque, anche se restano le più basse nell’Ue. Il ministro Adolfo Urso, ha definito la novità "una svolta importante per lo sviluppo del Paese". Il Codacons ha ribattuto che il governo "baratta la salute dei cittadini con gli interessi delle società" e si è detto pronto alla battaglia legale.