Il giurista della restaurazione. Erdő e la sintonia con Orban

Negli ultimi anni, in contemporanea con il peggioramento delle condizioni di Francesco, l’arcivescovo di Budapest ha cercato di ammorbidire le sue posizioni. Sta di fatto che il 72enne Péter Erdő è la prima scelta di quei cardinali che auspicano una decisa inversione di rotta rispetto alle aperture di Bergoglio. Appassionato di escursionismo, nelle vesti di relatore generale al Sinodo sulla famiglia del 2014, si distinse per la pubblica sconfessione di un documento intermedio dei lavori, scritto dal suo collaboratore, l’arcivescovo Bruno Forte, e inteso come riformista sulla pastorale Lgbt. Si mostra cauto sulla globalizzazione dell’indifferenza circa il destino dei migranti, denunciata da Francesco.

PRO È un canonista di rango. Può catalizzare i voti dei riluttanti alla sinodalità e di chi teme il ripristino del diaconato femminile.

CONTRO La sua è una candidatura di bandiera e da tanti vista come di rottura. Il buon rapporto con il premier ungherese, il populista Viktor Orban, è un'arma a doppio taglio. Non a caso la cabina di regia conservatrice starebbe guardando anche al più spendibile Anders Arborellius, svedese.