Il giuramento di Leonor:: "La Spagna creda in me"

"Chiedo agli spagnoli di credere in me". È la sintesi del discorso della principessa di Asturia, Leonor di Borbone (nella foto), al Palazzo reale, dopo il suo giuramento alla Costituzione. "Mi impegno a rispettare e difendere la Carta e i suoi principi democratici", ha aggiunto l’erede al trono. "Cara Leonor – ha aggiunto il padre, reFelipe – non sarai sola . Troverai il sostegno nella tua famiglia, e nel popolo spagnolo che saprà riconoscere la tua dedizione con incoraggiamento e affetto".