Il giudice: foto ’rubata’ "FdI risarcisca i papà gay"

Il tribunale di Roma ha condannato Fratelli d’Italia per aver usato, come manifesto politico, la foto di due uomini in sala parto insieme al bambino appena nato da una donna con la pratica della maternità surrogata e ora loro figlio. "Lui non potrà mai dire mamma. I diritti da difendere sono quelli dei bambini" era lo slogan della campagna contro la maternità surrogata. Per il Tribunale, la foto era coperta da copyright. Da qui la condanna a risarcire i danni e al pagamento delle spese processuali.