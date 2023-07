Il giorno della libertà "Zaki domani a Bologna" E il governo respinge le accuse: non dimentichiamo Regeni

di Alessandro Farruggia

Lo dice sorridendo all’uscita dall’ambasciata italiana al Cairo: "Sto programmando di essere in Emilia sabato mattina (domani per chi legge, ndr). Arriverò in aereo a Milano, da dove mi sposterò a Bologna, una comunità della quale mi sento fortunato di fare parte. Sono veramente felice di essere ora libero. Un grazie al governo italiano". Patrick Zaki è raggiante e sta arrivando. il neolaureato dell’ateneo Alma Mater ha potuto lasciare ieri mattina l’edificio della polizia di Nuova Mansura dove era stato trattenuto da martedì, dopo la condanna a tre anni di carcere, cancellata dalla grazia del presidente Al-Sisi, una soluzione positiva per la quale ha lavorato da mesi l’Italia. Come prima cosa ha abbracciato a lungo la madre Hala, poi la fidanzata Reny Iskander, la sorella Marise e il padre George che lo attendevano fuori dal commissariato.

"Ora sono libero, voglio tornare in Italia il prima possibile", sono state le prime parole alla stampa dopo aver oltrepassato le transenne della direzione di sicurezza del governatorato di Dakahlia, sulla costa del delta del Nilo, dove ha passato due giorni, peraltro non in cella ma in un alloggio per ufficiali. "Il momento più difficile – ha detto – è stato martedì dopo il verdetto, perché non mi aspettavo una sentenza così pesante: mi sono sentito ancora nella tempesta. E invece è andata bene". "Il processo finalmente è finito – ha proseguito Patrick – e sento che ho il diritto di tornare a vedere i miei colleghi, di ritirare la laurea, di condurre una vita normale a Bologna. Ringrazio la città di Bologna e i suoi cittadini che da anni si occupano del mio caso, ringrazio il rettore dell’università, la società civile, ringrazio profondamente l’ambasciatore italiano in Egitto per il grande impegno profuso per me, e così i componenti del dialogo nazionale egiziano e tutti coloro che si sono spesi per me".

Il governo è più che soddisfatto. Ieri la premier Meloni ha telefonato al presidente egiziano "per ringraziarlo della grazia concessa a Patrick Zaki, un gesto di grande importanza che è stato molto apprezzato in Italia". "La telefonata – spiega una nota di Palazzo Chigi – è stata anche un’occasione per approfondire alcuni temi bilaterali e per fare un punto in vista della Conferenza sullo sviluppo e migrazioni di domenica a Roma dove l’Egitto sarà rappresentato dal Primo Ministro Madbouly. È stato anche espresso l’auspicio da entrambi i leader di poter presto avere una occasione di incontro".

"Credo che in politica – ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine del consiglio Esteri a Bruxelles – bisogna parlare poco quando si devono risolvere i problemi: ci siamo impegnati sin dall’inizio dell’attività di governo per Zaki, la cui liberazione è stata ottenuto senza clamore, polemica e assolutamente senza alcun baratto con il caso Regeni". "Siamo molto felici della bella notizia della liberazione di Patrick Zaki – ha commentato la segretaria del Pd, Elly Schlein – ci siamo battuti in tante e tanti per la sua libertà e speriamo di abbracciarlo presto. Al contempo continueremo a lottare per la libertà delle persone che sono ingiustamente imprigionate in Egitto e per avere piena verità e giustizia su quanto accaduto a Giulio Regeni, che in Egitto è stato ucciso e torturato".

Ma su questo la strada era e resta in estrema salita. L’Egitto non ha alcuna intenzione di consegnare alla giustizia italiana i responsabili di quell’omicidio – i quattro ufficiali della sicurezza interna rinviati a giudizio dalla procura di Roma – che il regime protegge e non vuole scaricare. Accontentiamoci di Zaki che Al- Sisi ci ha graziosamente concesso dopo averlo fatto condannare, violandone i diritti, come decine di migliaia di altri egiziani finiti in carcere o al cimitero per aver criticato il regime.