Il giornale torna in classe, rimborsi fino al 90%

I quotidiani del gruppo Monrif (il Resto del Carlino, la Nazione, Il Giorno) tornano in classe. Tutte le scuole che vorranno aderire al Decreto Sostegno Scuole 2024 e che vorranno abbonarsi subito potranno usufruire dell’opportunità di ricevere un rimborso fino al 90%!

COME FARE?

Se sei una scuola statale o paritaria e vuoi acquistare abbonamenti al nostro quotidiano in edizione cartacea o in formato digitale il bando permette di ottenere un rimborso fino al 90%.

Infatti, grazie all’offerta dedicata alle scuole prevista nel bando pubblicato sul sito del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri potrai ricevere un rimborso.

COME ADERIRE?

Le Istituzioni scolastiche che intendono accedere al contributo per l’anno scolastico 2024/2025 possono presentare apposita domanda dal 10 dicembre 2024 al 10 marzo 2025 a fronte di spese sostenute tra il 2 settembre 2024 e il 10 febbraio 2025, ma attenzione, costituisce requisito di ammissibilità della spesa la delibera del Collegio dei docenti della scuola che individua, nell’ambito dei prodotti editoriali ammessi al contributo, le testate riconosciute come utili ai fini didattici. Le domande potranno essere presentate dal dirigente dell’istituto scolastico per via telematica seguendo le indicazioni per la compilazione e l’invio delle domande fornite dal Ministero dell’Istruzione e del Merito.

In questo modo la scuola potrà ricevere il quotidiano in modo semplice e veloce!

Per info vai su quotidiano.net/bandoscuole