Il giallo di Modena. Trovato morto in un parcheggio. Indagato un carabiniere

La denuncia di un presunto pestaggio tra le mura della caserma dell’Arma e la misteriosa morte avvenuta qualche ora più tardi. C’è un carabiniere di 47 anni indagato per la morte di Taissir Sakka, il tunisino 30enne trovato morto con una ferita alla testa, la scorsa domenica mattina nel parcheggio del Cinema FilmStudio 7 b, in via dell’Abate a Modena, vicino alla stazione dei treni. Il militare – originario di Ferrara – è stato iscritto nel registro degli indagati per il reato di morte come conseguenza di altro reato (ovvero le lesioni), lesioni e minacce. Altri cinque colleghi del carabiniere sono invece indagati per il reato di lesioni nei confronti del fratello della vittima, Mohamed Sakka. È stato proprio quest’ultimo, nei giorni scorsi, a formalizzare la denuncia contro i carabinieri dopo che, sabato notte, entrambi i fratelli erano stati portati in caserma.

I militari erano intervenuti intorno a mezzanotte di sabato, infatti, in un circolo Arci di Ravarino, nel Modenese, dove all’esterno era stata segnalata una lite che vedeva coinvolti proprio i fratelli Taissir e Mohamed. I due stranieri, ma da sempre residenti a Modena, dopo aver bevuto avevano discusso e pare minacciato un gruppo di minorenni. Tutto ciò che è accaduto dopo è ancora da ricostruire: i due sono stati identificati e denunciati in caserma, a Modena, in via Pico della Mirandola. Dopo di che sono usciti ma, una volta all’esterno, avrebbero inveito contro i militari che li avrebbero inseguiti per fermarli. I fratelli sarebbero però fuggiti in direzioni opposte. Circa sei ore dopo il ritrovamento del corpo di Taissir a terra, in un parcheggio, privo di vita e con una grossa lesione al capo. I carabinieri hanno subito ipotizzato una caduta accidentale ma dopo due giorni il fratello della vittima, che si è affidato nel frattempo a un legale e si è fatto refertare in ospedale, ha denunciato i militari stessi, accusandoli della morte del fratello a seguito di un presunto pestaggio che sarebbe avvenuto proprio in caserma.

L’iscrizione nel registro degli indagati dei carabinieri rappresenta dunque un atto dovuto, a loro stessa tutela. Ieri, però, è stata eseguita l’autopsia sul corpo della vittima che avrebbe escluso non solo traumi ma anche lesioni compatibili con la morte. Il cuore del 30enne è stato quindi inviato alla cardiochirurgia di Padova, in un centro specializzato per essere poi analizzato. Si attende l’esito dell’esame autoptico – i periti si sono presi novanta giorni di tempo – per capire come e perché sia morto Taissir ma non si può escludere a priori che a stroncare la sua giovane vita siano state cause naturali. Pare che nelle mani degli inquirenti vi siano anche filmati di quella notte che risulterebbero fondamentali alle indagini. Cosimo Zaccaria, avvocato di tre dei sei carabinieri indagati, tra cui il militare iscritto nel fascicolo per morte come conseguenza di altro reato, sottolinea: "Si esprime intanto dispiacere per la morte del giovane Taissir. Al contempo va rimarcata l’assoluta correttezza e trasparenza dell’operato dei carabinieri, intervenuti in più occasioni poiché richiesti su intervento da parte di minorenni infastiditi dai due fratelli. L’operato è stato corretto e a quanto risulta ad oggi non vi sono segni di traumi sul corpo del Taissir. Si confida in una pronta soluzione della situazione".

Ieri pomeriggio i periti hanno esaminato anche le presunte lesioni riportate da Mohamed a suo dire nel pestaggio a opera degli indagati. Intanto il segretario generale Usmia Carabinieri, Carmine Caforio sottolinea come sia un atto dovuto e garantista quello adottato dalla Procura di Modena nei confronti dei 6 carabinieri indagati. "Massima fiducia nei riguardi della magistratura, degli investigatori e dei periti che in queste ore si stanno occupando delle consulenze tecniche attraverso le quali siamo convinti che saranno chiariti molti aspetti a favore dei carabinieri. Auspichiamo che l’Amministrazione, a garanzia della presunzione di innocenza, non adotti provvedimenti affrettati, ma attenda cautamente l’esito delle indagini, offrendo supporto e fiducia ai propri carabinieri". I carabinieri indagati non sono stati sospesi.