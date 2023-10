Il giallo di Modena. L’autopsia sul corpo trovato nel parcheggio:: "Nessuna ferita letale"

"Attendono con fiducia le indagini della magistratura". I legali dei carabinieri finiti al centro dell’inchiesta della Procura di Modena, scattata in seguito al ritrovamento del corpo senza vita del 30enne Taissir Sakka, spiegano come i militari, seppur provati, attendano con fiducia l’esito delle indagini. Per la morte del giovane tunisino, il cui cadavere è stato rinvenuto una settimana fa nel parcheggio del Cinema FilmStudio 7 b, in via dell’Abate, risulta iscritto nel registro degli indagati un carabiniere di 47 anni di Ferrara, in servizio a Modena. L’ipotesi di reato è quella di morte come conseguenza di altro reato oltre a lesioni e minacce, mentre altri cinque colleghi del carabiniere sono indagati per lesioni nei confronti del fratello della vittima, Mohamed Sakka, ovvero colui che ha presentato la denuncia. I due fratelli erano stati portati in caserma sabato notte dopo un litigio con alcuni minorenni fuori dal circolo Arci di Ravarino. Le ore successive sono tutte da ricostruire, per capire cosa sia davvero successo a Taissir dopo la denuncia per ubriachezza molesta.

Ovviamente l’iscrizione degli uomini dell’Arma rappresenta un atto dovuto, volto anche a garantire loro la partecipazione agli accertamenti medico legali in atto. "Le videoriprese mostrano chiaramente come, al momento dell’uscita dalla caserma, il povero Taissir sia in perfette condizioni. Né, d’altra parte, abbiamo nulla che ci dica che abbia avuto un nuovo, successivo contatto con i carabinieri – afferma l’avvocato Roberto Ricco che, insieme a Cosimo Zaccaria difende tre dei militari indagati – attendiamo con serenità i risultati degli accertamenti".

"Gli esiti delle prime indagini sono positivi e confermano la correttezza dell’operato dei carabinieri" aggiunge l’avvocato Zaccaria. Fondamentali per le indagini risulteranno le analisi delle immagini di videosorveglianza della zona. Il fratello della vittima aveva denunciato una sorta di ‘pestaggio’ avvenuto all’interno della caserma dei carabinieri. In base alle prime risultanze però, quella notte i due fratelli, dopo aver forse discusso all’esterno della caserma, percorrono il sottopasso della stazione per poi prendere direzioni diverse. A quel punto cala il mistero e, a distanza di ore, il corpo senza vita di Taissir viene rinvenuto a terra nel parcheggio, notato solo alle 9 di mattina.

Ieri la Procura ha fatto sapere come, all’esito della Tac Total body, dell’ispezione cadaverica esterna e dell’autopsia effettuata venerdì pomeriggio sul corpo della vittima, il medico legale, consulente tecnico del pm, ha riferito in via preliminare come non vi siano lesioni di natura traumatica. Tra 90 giorni sarà depositata la relazione e – fa sapere la Procura – allo stato attuale non è stato possibile identificare la causa del decesso del 30enne: saranno necessarie ulteriori indagini isto-patologiche e tossicologiche sui prelievi effettuati nel corso dell’autopsia. "Gli accertamenti espletati – sottolinea il procuratore capo Luca Masini –, non hanno messo in evidenza lesività di natura traumatica di per sé sola in grado di determinare il decesso". Nessuna frattura è stata rilevata sul corpo di Taissir: anche la ferita alla testa sarebbe risultata non grave (un taglio forse dovuto a una caduta). Non è possibile escludere che la morte sia legata a cause naturali.