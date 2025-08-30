Il giallo dell’attentato contro il Papa: "L’Isis voleva uccidere Francesco"

Un attentato dell’Isis per uccidere papa Francesco sarebbe stato in preparazione, a luglio 2024, a Trieste. La rivelazione è del quotidiano giuliano Il Piccolo, 144 anni di storia. Un’ipotesi che la Questura nega: "All’esito delle investigazioni, nessuna evidenza è emersa in ordine a progettualità ostili o omicidiarie nei confronti del Santo Padre". Il Piccolo mette in fila i fatti e offre questa ricostruzione, subito rilanciata dalle agenzie di stampa per la quantità di dettagli che propone. A partire dalla pistola trovata il 6 luglio 2024, dentro un trolley lasciato incustodito alla stazione ferroviaria, a poche ore dall’arrivo del Pontefice in città per la Cinquantesima Settimana sociale dei cattolici in Italia: notizia trapelata dopo qualche giorno e ora indizio di un "possibile progetto di attentato contro il Sommo pontefice", scrive il quotidiano citando "carteggi d’intelligence".

Il successivo arresto in Olanda del 46enne cittadino turco Hasan Uzun – inchiodato dalla telecamere mentre abbandona al bar della Stazione il trolley che all’ispezione di rito risulta contenere "un’automatica CZ modello 7B calibro 9 Luger matricola 5793N con caricatore " e "con 14 cartucce" – propone domande ancora senza risposte. Estradato in Italia lo scorso 27 giugno, Uzun entra in carcere a Milano e poi viene trasferito a Trieste dov’è attualmente in isolamento. Deve rispondere di "porto e detenzione abusiva di armi in concorso". Se c’è di più, lo stabiliranno le indagini affidate alla pm Cristina Bacer. All’indagato sarà chiesto di motivare tutti i suoi movimenti: prima il possesso e l’allontanamento dalla valigia, poi il brusco cambio di direzione alla vista della polizia, ma anche l’acquisto di una sim (e la distruzione di quella posseduta) in un negozio a 600 metri dalla stazione, e l’immediata partenza su un Frecciarossa per Milano in compagnia di un uomo in camicia celeste.

In quelle ore di massima allerta del luglio 2024, un colpo di fortuna orienta gli investigatori. Una dipendente del “Bricco Bar“ nota il trolley abbandonato e, dovendo chiudere anticipatamente il locale, attiva la Polfer. Ma, secondo Il Piccolo, le immagini del locale mostrerebbero anche altre due persone interessate alla valigia subito prima che la polizia intervenga. La presenza di "presunti complici" evoca, a giudizio del Piccolo, "una potenziale cellula terroristica" che il quotidiano ( valorizzando lo scenario avverso "segnalato" dai "servizi italiani" prima della visita papale) assegna all’Isis-K: il format turco del Califfato a caccia di bersagli di straordinario impatto mediatico. Non a caso, l’ordinanza di carcerazione farebbe menzione – riporta l’Ansa – sia della concomitante visita triestina del Papa, sia dell’ipotesi di un attentato in preparazione.

Estradato in Italia, Uzun dovrà difendersi dagli addebiti contestati, quindi, al momento, non per terrorismo: "Comprendo la contestazione di porto e detenzione dell’arma, ma preciso che non è mia e che ho lasciato il bagaglio incustodito. Per questa contestazione – fa sapere l’indagato attraverso la sua legale Lucrezia Chermaz – sono disposto a stare in prigione, fare il processo, pagare una multa, pur non essendo colpevole, ma capisco il perché potrei essere ritenuto responsabile. Invece respingo ogni tipo di coinvolgimento con cellule dell’Isis, con organizzazioni di terrorismo e con un complotto contro il Papa. Non capisco come mi attribuiscano un qualsiasi ruolo in questa vicenda".

Gli scenari prospettati dalla rivelazione giornalistica non vengono avallati dalla Questura, secondo la quale il cittadino turco ora in carcere "sembrerebbe essere inserito in circuiti criminali non correlati al terrorismo di qualsivoglia matrice".