Il giallo della strage nel campus Ora indaga il popolo di TikTok "Troveremo noi l’assassino"

di Viviana

Ponchia

Per primi arrivarono i giornalisti, e non mostrarono vergogna ad addentare il caso. Seguirono gli investigatori, come da prassi. E dietro l’onda anomala degli squinternati dei social dove si mescolano le paranoie dell’umanità contemporanea. Detective di TikTok, mitomani di Reddit, podcaster del crimine risolto con i tarocchi. A seconda del periodo l’uomo non è mai andato sulla Luna, Al Qaeda non c’entra con l’11 Settembre, i vaccini per il Covid sono un maledetto complotto. A Moscow, cittadina sul confine orientale dell’Idaho, il sacro sbarramento fra realtà e finzione è stato travolto dalla spudoratezza delle folle scese dal web per risolvere un caso di cronaca agghiacciante: 4 studenti uccisi in una casa vicino al campus e per molte settimane nessun sospettato, nessuna traccia, niente movente.

Il circo scomposto ha portato il paese all’asfissia, inebetito gli abitanti, convinto frotte di universitari a fare le valigie e cambiare facoltà. E anche ricordato al resto del mondo quanti danni possiamo fare quando ci mettiamo al volante della "nostra" verità. Fino al 13 novembre 2022 la povera Moscow era conosciuta per la sua atmosfera "mountain Hippie" ferma agli anni ’70 e i pancakes alla cannella. Dalla notte in cui Kaylee Goncalves, Ethan Chapin, Xana Kernodle and Madison Mogen, tutti sui vent’anni, furono assassinati, niente è più stato come prima: ancora oggi la comunità è incastrata nel relitto della tragedia malgrado un uomo, Bryan Kohberger, sia stato arrestato dopo sei settimane e "la struttura fisica del crimine" demolita per evitare ulteriori sensazionalismi. Troppo tardi, la storia era irresistibile. I reporter colonizzarono King Road con i satellitari e non si mossero più. Tormentavano gli studenti, speculavano sull’ultimo suono sentito dalla vittime prima di morire.

Sui gruppi di Facebook si fece anche di peggio andando a scandagliare le loro vite digitali e condividendo i sospetti: è stato un professore in un raptus di gelosia, è sicuramente coinvolta la fraternity vicina. I telefoni della polizia presero fuoco sotto il bombardamento di "informazioni sicure", mentre il turista del macabro scattava foto della casa e postava. Arrivò un’acchiappafantasmi per contattare gli spiriti delle vittime. Un TikToker con 100 mila follower provò a identificare il killer con i tarocchi. La frontiera fra professionisti e cacciatori di popolarità fu cancellata sotto una valanga di rumore e allarmismo e i residenti cominciarono a considerare tutti occupanti ostili, meritevoli di un pugno in faccia o di un colpo di pistola. Paura, diffidenza, totale sfiducia nella stampa. La polizia ha preso l’uomo sbagliato. Aveva per forza dei complici.

Moscow continuva a essere pronunciata nel modo sbagliato e diventava il magnete dei voyeur e degli strambi. Il massacro era stato terribile, ma tutto quello che seguì fu anche peggio: un’intera città traumatizzata, i locali studenti in giornalismo nauseati e disillusi. Hanno visto quello che sarebbero diventati: feroci predatori appostati fra i cespugli, serpenti che strisciano nei dormitori. L’ecosistema della cospirazione online ha aizzato i professionisti della notizia, a loro volta costretti a nutrire il pubblico con le fesserie di internet e con la faccia del povero Jeremy Reagan, lo studente che a forza di rilasciare interviste è finito per risultare il colpevole più plausibile: come si è fatto quel taglio?

Il caso Moscow ovviamente ha dato una spinta alla carriera di molti: sono in lavorazione tre libri e il reporter locale Brian Entin ha raccattato mezzo milione di follower su Twitter più una menzione su Vanity Fair. Su Facebook ci sono dozzine di gruppi votati alla soluzione del caso Moscow e nessuno dei membri sembra intenzionato a chiudere la bocca.