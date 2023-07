Il giallo del pizzaiolo napoletano, le sorelle: "Non si è ammazzato" Si indaga per istigazione al suicidio

"Il giovane pizzaiolo Eduardo Granato venne trovato morto in un palazzo a Napoli, il 25 gennaio scorso, in circostanze non chiare. Siamo alla ricerca di chiunque possa fornire informazioni utili a trovare il colpevole", dice l’avvocato della famiglia. Ora si cerca un colpevole, non credendo più al suicidio. Quella morte si tinge di giallo grazie ai dubbi alimentati sulle cause che hanno portato alla scomparsa del 28enne. La procura di Napoli ha aperto un fascicolo per istigazione al suicido.

Al momento del ritrovamento del cadavere si disse che Granato era morto dopo essersi lanciato dal quarto piano. Tra le circostanze poco chiare il fatto che il suo corpo sia stato ritrovato nel cortile di uno stabile lontano da casa sua. Quella sera il pizzaiolo dopo una cena con amici, si era fatto accompagnare vicino alla sua abitazione.