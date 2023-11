Il giallo del libro. Fumetto per bimbi accanto al corpo della giovane

Che ci faceva un libro di fumetti accanto al corpo di Giulia Cecchettin nel dirupo di Barcis dove l’hanno trovata morta? Ce l’aveva lei in borsa, gli è scivolato via e il suo killer l’ha abbandonato volutamente? Glielo aveva regalato Filippo quel pomeriggio acquistandolo alla libreria del centro commerciale Nave de Vero di Marghera? O Giulia lo aveva portato per mostrarlo al suo ex considerandolo una propria fonte di ispirazione e cercando di convincere lui che la strada del fumetto che aveva scelto era la migliore per lei?

Anche sul ritrovamento di Anche i mostri si lavano i denti Turetta sarà chiamato a rispondere nell’interrogatorio di garanzia che si appresta a sostenere domani a meno che non si avvalga della facoltà di non rispondere. Quello del libro a colori è un particolare commovente nella tragica vicenda della ragazza di Vigonovo: è fra i venti e più reperti che sono stati recuperati nel canalone dove la ragazza è stata trovata morta, lei che con i fumetti avrebbe voluto vivere la sua esistenza e grazie ai quali si preparava a spiccare il volo per impedire il quale Filippo Turetta le ha tarpato le ali. Lasciato lì, il volume a colori della collana "Albumini", assieme a fazzolettini intrisi di sangue, altro nastro isolante e altri sacchi arrotolati, il mocassino del piede sinistro che probabilmente la povera vittima ha perso mentre veniva trascinata, già cadavere, nel suo ultimo viaggio. Nelle intenzioni dell’autrice la parola "mostri" ha tutt’altro significato rispetto a quello che potrebbe catalogare Turetta. Lo ha realizzato nel 2020 una giovane disegnatrice di Bassano del Grappa, Jessica Martinello (con la collaborazione di Gregoire Mabire), famosa per i suoi libri per bambini, per i giochi e anche come creatrice di abbigliamento per l’infanzia. Questo volume in particolare è dedicato ai piccoli da tre anni in su. Attraverso una storia divertente e disegni accattivanti insegna a lavarsi i denti, operazione basilare per l’igiene e che è meglio imparare da piccoli accompoagnati da mostri stavolta divertenti. La passione per i fumetti avrebbe portato dopo la laurea Giulia a Reggio Emilia dove si era già iscritta alla scuola di grafica. Filippo temeva l’abbandono totale. Chissà se ora nella richiesta di avere libri da leggere in cella non ci abbia messo proprio questi mostri.

Riccardo Jannello