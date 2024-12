Il giallo del campione di basket suicida dopo il divorzio dalla moglie popstar. Anche un altro ex di lei si era ucciso

Una fonte dei servizi di emergenza russi ha dichiarato alla Tass che il giocatore di basket professionista lettone Janis Timma (ex scelta dei Memphis Grizzlies al secondo giro del Draft Nba 2013) è stato trovato morto nel centro di Mosca dopo un apparente suicidio. "Il corpo di Janis Timma, 32 anni, è stato scoperto nell’atrio di un condominio nel centro di Mosca. Secondo notizie non confermate, la causa della morte è un suicidio", ha riferito la fonte. Secondo media sportivi, accanto al corpo del giocatore di basket volato da diversi metri è stato trovato uno smartphone che conteneva un messaggio per l’ex moglie ("Chiama Anna"), la cantante e attrice ucraina Anna Sedokova, dalla quale aveva divorziato il 9 dicembre. Si tratterebbe del secondo ex marito della cantante che perde la vita in modo misterioso.