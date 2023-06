Il giallo che sconvolse Parma È morto Ferdinando Carretta Sterminò la famiglia nel 1989

di Gianni Leoni

Era malato da tempo. Di solitudine, forse di rimorsi e di brutti ricordi. Quelli del padre, della madre e del fratello, assassinati a colpi di pistola, a Parma, in una sera d’estate, di 34 anni fa. Di poche parole, rarissimi i sorrisi, spesso gentile, Ferdinando Carretta viveva chiuso in una cupa nuvola di silenzio dalla quale usciva quasi solo per il buongiorno, per la buonasera e per due chiacchiere con i vicini e con i compagni di lavoro in una cooperativa sociale di Forlì.

Era un uomo solo. E da solo è morto a 61 anni, alcuni giorni fa nel suo appartamento nel quartiere Ronco, forse per un malore, forse sfinito da una malattia. L’ha trovato un vicino, insospettito da quella porta chiusa da troppo tempo. La sua piccola casa forlivese, in un certo senso, era un ‘seguito’ del grande appartamento di famiglia all’ultimo piano di via Rimini 8, a Parma, tragico scenario della strage. L’aveva comperata, infatti, col ricavato della vendita dei locali ereditati. Con Parma non aveva più alcun contatto. Del periodo in città gli erano rimasti solo qualche incubo e una selva di ricordi un po’ confusi. Quelli di quando si chiudeva in camera e teneva le tapparelle abbassate anche di giorno, quelli di quando si mise in viaggio in cerca di un’arma e soprattutto quelli del passo finale, il 4 agosto 1989, quando sbucò dalla sua stanza, all’ora della cena, lo sguardo sbarrato di chi è deciso, il braccio teso e la pistola in mano. A tavola, come sempre, c’erano il padre Giuseppe, la madre Marta Chezzi e Nicola, il fratello minore. Alzarono lo sguardo insieme, insieme lo fissarono forse più stupiti che spaventati, e in quell’espressione rimasero insieme per sempre, centrati da tre colpi. Ferdinando sistemò i corpi l’uno vicino all’altro nella vasca da bagno e corse fuori a respirare aria buona in attesa della notte. Era tempo di vacanze, scarso traffico, afa e silenzio, e nello stabile c’era solo un’inquilina. Non sentì i colpi di pistola e neppure i passi cauti dell’assassino che, nel buio, trasferiva uno alla volta i cadaveri su un camper e, da qui, in una discarica qualche chilometro più in là non lontano da una frazioni dove vivono i parenti del padre. I mezzi della nettezza urbana, con gli scarichi di detriti e di rifiuti, seppellirono i corpi e cancellarono per sempre le prove del massacro.

L’inchiesta sulla scomparsa della famiglia prese in considerazione soprattutto due ipotesi: sono in ferie; anzi, no, sono fuggiti con la cassa dell’azienda dove lavorava Carretta e adesso se la godono, beati e contenti, nelle isole del Venezuela. Voci prima vaghe poi sempre più insistenti fino alla ‘certezza’ assoluta: "Non ci sono dubbi, sono dall’altra parte del mondo, un mio amico li ha visti, erano proprio loro". "Non torneranno più", "L’altro figlio, quello strano che in passato ha fatto uso di stupefacenti, li raggiungerà presto". Ma un giorno anche l’altro figlio, “quello strano“, prese la via del nulla. Svanì dopo aver cercato di incassare un assegno bancario con la firma falsa del padre. Un tentativo fallito e un deciso passo nel vuoto. E in quel vuoto rimase per quasi dieci anni prima di ricomparire un po’ a sorpresa a Londra, pallido, un po’ smunto, ma con la mente in ordine: "Di mamma, pà e mio fratello non so nulla", azzardò neppure troppo convinto.

Poi si lasciò andare. "Va bene, racconto tutto, li ho uccisi io, con un colpo a testa, all’ora di cena, poi li ho portati nella vasca da bagno. L’arma? L’avevo comperata in un’armeria di Reggio Emilia, è una semiautomatica", precisò anche ai microfoni di ‘Chi l’ha visto?’. Condannato a trascorrere un lungo periodo in una comunità psichiatrica, Ferdinando Carretta, ottenne la semilibertà nel 2004 e la libertà completa undici anni più tardi. È morto a Forlì nell’appartamentino comperato con i soldi dell’appartamento della strage e chissà qual è stato il suo ultimo pensiero.