Il gesto eroico A nuoto tra due isole per ricordare papà JFK "Lì salvò undici soldati"

di Cesare De Carlo

Può una noce di cocco marcare il corso della storia? Nel caso di John F. Kennedy sì. E l’altro ieri

Caroline, figlia del 35 esimo presidente degli Stati Uniti, ucciso a Dallas quando lei aveva sei anni, ne ha scelto una. Se l’è fatta aprire da un nativo dell’isola di Olasana, arcipelago delle Salomone, Oceano Pacifico, e ha chiesto

che venisse inciso il messaggio che salvò la vita al padre e

al suo equipaggio.

L’AMBASCIATRICE

Accadde nell’agosto 1943. Ebbene 80 anni dopo Caroline, che ne ha 65 ed è ambasciatrice americana in Australia, ha voluto ricordare la vicenda. E non l’ha fatto sbarcando da uno yacht. Nell’isola di Plum Pudding, un atollo ribattezzato Kennedy Island, ci è arrivata a nuoto. Ha nuotato per 1,2 chilometri in acque notoriamente infestate dagli squali. Al suo fianco il figlio Jack Schlossberg.

Il rispettivo padre e nonno aveva percorso cinque volte quella distanza. Era il 1 agosto 1943. ‘’Rischiò la sua vita per salvare quella dell’equipaggio – ha detto la figlia – È stato un eroe. Un leader. Responsabilità e coraggio. Ebbe la massima decorazione della US Navy e poi guidò l’intera nazione’’. John, detto Jack, all’epoca aveva 26 anni. Nella guerra del Pacifico gli avevano affidato il comando di una ‘’PT – 109’’, come quella che si vede in un film di John Wayne. Era una motosilurante, tre motori, dodici o tredici uomini di equipaggio. Velocissima, volava sulle onde incontro alle unità giapponesi. Lanciava le torpedini e poi via. Ma quel giorno non ce la fece. Un incrociatore nipponico la spezzò in

due.

UN’ISOLA DESERTA

Nell’esplosione due marinai americani rimasero uccisi. Gli altri dieci si aggrapparono ai rottami e a nuoto percorsero i 5,6 chilometri sino alla deserta isoletta. Sopravvissero grazie alle noci di cocco. Trascorsero diversi giorni. John Kennedy ripeteva: ci troveranno. Plum Pudding faceva parte di un piccolo arcipelago. Ad alcune ore di navigazione, in un’isola più grande c’era il comando delle motosiluranti. Ma come farglielo sapere?

Kennedy e due dei suoi cercarono di raggiungere a nuoto le isole di Olasana e Naru. Troppo lontane. Onde e squali. Tornarono indietro. Poi un giorno avvistarono una canoa. Urlarono. Li sentirono. Due indigeni scesero sulla spiaggia. Non capivano cosa volessero quegli stranieri. Nemmeno a gesti Kennedy riuscì a spiegarsi. Erano gli antenati di Biuku

Gasa e Eroni Kumana. Caroline l’altro giorno ne ha abbracciato i pronipoti. Così al giovane luogotenente venne un’idea. Prese una grande noce di cocco e con il coltello incise: 11 alive (undici

vivi), need small boat (necessaria una piccola imbarcazione). La diede agli indigeni.

RECUPERATI DI NOTTE

Il messaggio arrivò a destinatione. Era una trappola dei giapponesi? Di notte il comando inviò un battello a luci spente. Kennedy e l’equipaggio furono recuperati. Le sue prime parole: dove diavolo siete stati tutti questi giorni? E l’altro: vi abbiamo portato qualcosa da mangiare. La replica: grazie no, abbiamo le noci di cocco. John F. Kennedy, come si sa, fu ucciso a Dallas (Texas) il 22 Novembre 1963. Ora giace ad Arlington, alle porte di Washington, il cimitero degli eroi.