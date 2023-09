Il generale e il suo popolo Vannacci al bar della spiaggia Gratis in piedi, seduti si paga

dall’inviato

Tommaso Strambi

(Lucca)

"Ha detto la verità. Punto. E la verità fa male". La signora sulla carrozzina guarda la figlia mentre intorno l’eco degli applausi risuona tra le tende del Bagno Biondetti-Vienna Luce di Marina di Pietrasanta. "La verità" è quella del generale Roberto Vannacci, l’autore del libro Il mondo al contrario. L’incursore dei parà della Folgore diventato il caso letterario dell’estate. Da quando il suo pamphlet è uscito lo scorso 10 agosto è graniticamente in cima alla classifica dei libri più venduti su Amazon. "Un successo che non mi aspettavo", rivela Vannacci a quella che doveva essere la prima uscita pubblica, anche se il sindaco di Villasimius (dove il generale era in vacanza sino a tre giorni fa) l’ha fatta diventare la seconda. Ma è lo stesso. Lo stabilimento versiliese ha fatto il pieno di pubblico e business: per un posto a sedere sulle poltroncine in vimini la consumazione è obbligatoria, se uno si ferma a cena c’è il firmacopie assicurato. Per chi non paga, solo posti in piedi là dove inizia la spiaggia.

"Perché è qui?", chiediamo a una cinquantenne in tubino nero, tatuaggio in mostra sull’omero e il labbro ritoccato con il filler. "Finalmente c’è qualcuno che dice e scrive esattamente quello che penso. Una persona che rappresenta la maggioranza relegata da troppo tempo a restare in silenzio". Volti abbronzati, camicie bianche o polo colorate il “popolo“ di Vannacci è variegato. C’è la donna in carriera e la signora di una certa età accompagnata dal figlio. Tutti eleganti, impossibile trovare le t-shirt di sottomarca. "Siamo la classe media – ci spiega un quarantenne insegnante delle superiori –. Quella classe dimenticata dai politici di ogni parte". Ma non mancano i politici di lungo corso come l’ex sindaco socialista di Aulla, Lucio Barani (che ogni anno depone un garofano sulla tomba di Craxi ad Hammamet), e quelli di nuova generazione come l’onorevole Riccardo Zucconi di Fratelli d’Italia. Latitano, invece, i vertici locali di quella Lega che, come anticipato da Andrea Crippa, è pronta a candidare alle europee il generale-scrittore. "Che farò? Faccio il soldato e voglio continuare a farlo. Ma da vecchio militare non mi chiudo alcuna porta a prescindere. Come diceva mia nonna: “Impara l’arte e mettila da parte“".

Un proverbio che la dice lunga su quest’uomo di 54 anni, da 36 nell’esercito, e con un curriculum di primissimo piano e una lunghissima esperienza nei teatri di guerra di tutto il mondo. Perché come spiega lui stesso "nel libro affronto tanti argomenti dall’ambientalismo, all’energia, alla società, dicendo cose di buon senso. Nulla più. Solo che negli ultimi decenni ce lo hanno negato. Bisognava inquadrarsi nella soluzione di cattedra". E giù applausi scroscianti.

E con il ministro Crosetto com’è andata? "Sono soddisfatto, è stato di rude franchezza che da militare apprezzo. Al ministro riconosco l’autorità di rappresentante dell’istituzione, ma anche come uomo leale e onesto. Quello che mi ha detto resta tra me e lui. Da me non avrete mai una parola. E, sono altrettanto sicuro, anche da lui". "Quindi nessuna spaccatura?", lo incalza l’intervistatore. "Non c’è mai stata. Io rispetto le istituzioni e ho scritto un libro perché nessun regolamento me lo impediva. Non ho fatto riferimento a materie o temi della mia attività di servizio, o ad argomenti classificati come riservati e neppure di propaganda. Ho solo scritto quello che penso da libero cittadino italiano. E rivendico il diritto di esprimere le mie opinioni". È la normalità e la pacatezza del generale Vannacci. Quella che convince il pubblico presente. E, alla fine anche se salta la luce (ma solo per alcuni minuti) sono applausi. E altri libri venduti.