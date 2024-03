Il Galles ha un nuovo premier. Il laburista Gething diventa il primo leader nero d’Europa

Per la prima volta nella storia, il Galles avrà un first minister nero, una prima assoluta anche per il Regno Unito e per tutta l’Europa. Vaughan Gething, eletto per la leadership del Partito laburista gallese, presterà giuramento per prendere il posto del dimissionario Mark Drakeford. "Oggi voltiamo una pagina nel libro di storia della nostra nazione, una storia che scriviamo insieme", ha un raggiante Gething, avvocato nato 50 anni fa da padre gallese e madre zambiana. "E non solo perché ho l’onore di essere il primo leader nero di una nazione europea, ma perché c’è anche stato un cambio generazionale", ha sottolineato. Gething diventerà il terzo primo ministro non bianco sulle quattro nazioni che compongono il Regno Unito, dopo Rishi Sunak, di origini indiane, e quello scozzese Hamza Youssaf, di famiglia pachistana.