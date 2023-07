Il futuro di Venezia Una funivia per unire città e aeroporto

Non c’è solo il Ponte sullo Stretto. Anche Venezia, con l’idea di una funivia tra l’aeroporto di Tessera e la città storica, è pronta ad accendere le fantasie dei progettisti. Per ora l’idea dell’impianto a fune (cabinovia, o funicolare) è poco più di una suggestione. Ma una traccia tangibile esiste: è nel Masterplan al 2037 presentato dalla Save, la società di gestione del Marco Polo. Un futuro non troppo lontano, nel quale la società guidata da Enrico Marchi potrebbe registrare (stima 2035) oltre 18 milioni di passeggeri l’anno. Nel piano di crescita dell’aeroporto, confermano dalla Save, la funivia Tessera-Venezia "è considerata". Del resto già nel 2022 l’idea era stata accarezzata da Enrico Marchi, che ne avrebbe parlato al sindaco Luigi Brugnaro come una delle proposte per il piano strategico delle opere della Città Metropolitan. La "funivia sulla laguna" è stata rilanciata nel dibattito pubblico che si è aperto tra la Save e gli stakeholder quando la società, sul proprio sito, ha iniziato a raccogliere (e a rispondere) alle osservazioni e alle proposte sul Masterplan.