Il futuro di Forza Italia Filo diretto fra Tajani e Marina "Il cognome rimane nel simbolo"

di Antonella Coppari

La conferenza stampa convocata nella sede nazionale di piazza San Lorenzo in Lucina per dimostrare che il partito è vivo, in sostanza si riduce alla "comunicazione autorizzata" che fa Antonio Tajani di una telefonata ricevuta in mattinata dalla primogenita, Marina Berlusconi. "Mi ha chiesto di ringraziare tutta Forza Italia per l’affetto per suo padre e mi ha ribadito – nel rispetto dei ruoli – stima, affetto, vicinanza sua e della sua famiglia a FI, che è una delle maggiori realizzazioni di Silvio Berlusconi". Poche parole per esprimere due concetti chiari e fondamentali. La famiglia, cioè l’azienda, continuerà a sostenere il partito, ma è inutile aspettarsi nuove discese in campo di qualche Berlusconi almeno per il momento. Il che non esclude decisioni diverse in futuro. Ora, però, il nome che per una grossa fetta dell’elettorato azzurro vuol dire tutto il partito dovrà accontentarsi di mantenerlo per l’eternità inciso nel simbolo, come assicurano che sarà fatto il vicepremier e i tre capigruppo: Licia Ronzulli, Paolo Barelli, Fulvio Martusciello. Non c’è molto di più. La road map è quella prevista: giovedì si riunisce il comitato di presidenza che convocherà il consiglio nazionale per l’investitura del presidente provvisorio, probabilmente a luglio. Poi ci sarà il congresso.

La scelta di seguire rigidamente le indicazioni dello statuto non maschera dissensi sull’elezione (certa) di Antonio Tajani. Al contrario, di fronte al rischio del baratro, si cerca di ricostruire l’unità del partito, condizione essenziale per tentare di sopravvivere. Il diplomatico vicepremier non si sottrae: il dialogo con l’area Ronzulli-Cattaneo è stato già riaperto. Naturalmente, per entrambe le anime azzurre la pace ha un costo; per il reggente in pectore il prezzo è il sacrificio di Marta Fascina, la quasi moglie che negli ultimi mesi aveva dichiarato guerra ai frondisti. Lui è pronto a metterla in panchina: "È deputata e compagna di vita di Berlusconi, non c’è bisogno di ritagliarle spazi formali", avverte. Il progetto centrista caro ai ribelli può andare avanti, Tajani non si oppone, ma in cambio loro devono rinunciare al sogno di minare il governo Meloni.

E poco importa se il compromesso viene festeggiato con un pranzo nello stesso ristorante da minoranza e maggioranza azzurra ma a tavoli diversi. Alla fine, una cosa è certa: il vero accordo che tiene in vita il partito non è quello tra i capibastone, bensì tra Marina e Giorgia. Solo su queste basi FI può tentare una duplice operazione: sopravvivere al fondatore che ne era il cuore e l’anima, e provare a diventare un vero partito, riuscendo per la prima volta nella sua decennale storia in un’impresa che definire oggi molto difficile appare un eufemismo. Quella di convocare e celebrare un vero congresso, sfuggendo al rischio di farne una cerimonia vuota, a uso solo della propaganda.