Il futuro di Forza Italia a Roma: Pugno duro con i morosi, "Chi non paga, decade"

Nel segno di Silvio, è una pace densa d’incognite quella siglata in Forza Italia in occasione della tre giorni di Berlusconi Day a Paestum. A cominciare dal ruolo della famiglia del Cavaliere, scomparso lo scorso 12 giugno e di cui venerdì ricorreva l’87esimo genetliaco. Non solo è "molto improbabile che qualcuno della famiglia scenda in campo", dando continuità di nome, oltre che di fatto, alla creatura politica del fondatore. Ma "non daremo soldi a Forza Italia, perché il partito deve essere autonomo economicamente", aveva fatto sapere Paolo Berlusconi da Milano. Parole risuonate come un disimpegno alla folta platea riunita all’hotel Ariston di Paestum per la "grande festa commemorativa" del leader. E ancor più alla stampa. Ragion per cui il fratello minore del Cavaliere ieri si è affrettato a precisare che "come famiglia Berlusconi siamo e saremo al fianco di Forza Italia per quanto consentitoci dall’attuale legge sul finanziamento ai partiti". Non senza ribadire l’auspicio "che tutti i parlamentari di Forza Italia contribuiscano al sostentamento economico del loro partito", com’era nei propositi dello stesso Silvio. E come chiede il segretario Antonio Tajani, facendo presente la nuova dottrina per cui chi "non è impegnato a sostenere il partito non può avere cariche di partito".

Venuto meno il Cavaliere, infatti, FI deve "camminare con le proprie gambe". Ognuno, perciò, "deve fare la propria parte", ha chiesto Tajani allo stato maggiore azzurro. Il segretario ha rivolto ai dirigenti una versione più stringente dell’appello a guardare avanti nel solco tracciato da Berlusconi già pronunciato alla kermesse. Presente anche la capogruppo in Senato Licia Ronzulli, che ha lodato lo spirito unitario dell’iniziativa, Tajani ha esortato a marciare uniti in vista delle Europee e, prima ancora, del congresso di fine febbraio. Oggi il Consiglio nazionale varerà modifiche statutarie all’insegna del pluralismo. A cominciare dall’introduzione di ben quattro vicesegretari.

Cosimo Rossi