Il futuro di Bankitalia Panetta dopo Visco Rebus per il governo: il posto nel board Bce

di Claudia Marin

Panetta ci ha visto lungo. E non ha sbagliato, quando l’autunno scorso ha resistito alle offerte della premier perché diventasse il super-ministro dell’Economia. Ma anche Giorgia Meloni non ha mai rinunciato all’unico italiano rimasto nel board della Bce come candidato esclusivo per la guida della Banca d’Italia. E così, nella successione a Ignazio Visco, Palazzo Chigi, in asse con il Quirinale, con il ministro dell’Economia e con il Consiglio superiore di Palazzo Koch, ha scelto proprio Fabio Panetta, ben visto da Mario Draghi, come futuro governatore di via Nazionale dal 1° novembre.

Certo è che la nomina di Panetta, a stretto giro, raccoglie il consenso unanime di tutte le forze politiche, compresa l’opposizione. E, del resto, la scelta è stata di fatto sempre una scelta bipartisan, con l’avallo autorevole del Colle. Classe 1959, Panetta, già direttore generale della Banca d’Italia e presidente dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, dal 1º gennaio 2020 è membro del Comitato esecutivo della Bce. Con l’attuale governatore della Banca d’Italia è uno dei principali esponenti del fronte dei consiglieri che invocano più prudenza e gradualità, dopo una corsa ripida dei tassi d’interesse.

"La nostra stretta va calibrata con prudenza", perché "sta già avendo un forte impatto sulle condizioni finanziarie e perché vogliamo evitare volatilità finanziaria indesiderata", ha spiegato Panetta, alla conferenza The Ecb and its Watchers XXIII lo scorso marzo. Per aggiungere: "La politica monetaria deve restare pienamente adattabile agli sviluppi data l’incertezza prevalente, i lassi di tempo con cui opera e il rischio di improvvise tensioni finanziarie", sottolineando come questo richieda "un approccio dipendente dai dati, che non pregiudica future decisioni di policy e che riflette i rischi". Dall’autunno, però, Panetta dovrà affrontare lo scenario da Palazzo Koch. Ma se in Bankitalia non ci sarà nessuno scossone, si tratta di vedere che cosa accadrà alla Bce. Di recente, a sottolineare maggiormente le sue riserve sulla politica monetaria di Lagarde, aveva preso a prestito una canzone di Battisti per esortare la Bce, nel contrasto all’inflazione, a evitare di "guidare come un pazzo a fari spenti nella notte". Un auspicio non ascoltato da Francoforte ma che aveva aumentato la sua popolarità in Italia.

Nominato nel 2020 nell’esecutivo, Panetta avrebbe visto scadere il suo mandato fra 5 anni e la nomina a governatore, prevista a novembre, lascerà incompiuto il suo lavoro per l’euro digitale cui si è dedicato negli ultimi anni. Non è scontato infatti, viste le recenti adesioni all’euro di vari Paesi, che l’Italia mantenga il posto. Ci sono tanti Stati più piccoli rispetto a Francia, Germania, Spagna e Italia non rappresentati. I componenti del board, infatti, sono in teoria indipendenti dagli Stati che li propongono per il loro valore scientifico e professionale ma nel complesso scacchiere politico europeo il peso degli Stati è presente così come il loro orientamento in politica monetaria. Un dossier in più per l’esecutivo a Bruxelles dopo Mes, Pnrr e regole bancarie e antitrust.