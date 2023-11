Il futuro dell’università sempre più al femminile. Bernini ha fatto bene

La storia di Giulia Cecchettin ha sconvolto anche la rettrice dell’Università di Firenze, Alessandra Petrucci, pienamente d’accordo con la proposta lanciata da Bernini per conferire ai genitori della ragazza quella laurea in Ingegneria tanto attesa e agognata. "Condivido l’idea della ministra, io avrei fatto lo stesso", afferma Petrucci. Per quanto riguarda la parità di genere, nell’ateneo "nel 2022 la componente femminile tra gli studenti è del 58%, nel personale tecnico amministrativo del 67%, nel corpo docente del 42%. A quest’ultimo riguardo dal 2016 si rileva un costante incremento in quasi tutti i ruoli. E nei prossimi anni le cose andranno sempre meglio".