Il futuro del Pd Schlein cerca l’unità E attacca la premier "In Europa ha fallito"

di Cosimo Rossi "Non bisogna ricercare falsi unanimismi né premiare facili trasformismi". Sono le parole quasi isolate e sincere di Gianni Cuperlo a stillare un po’ di agrume critico sulla glassa melliflua che invece caratterizza il clima dei gruppi parlamentari dem, riuniti ieri pomeriggio in seduta comune nella sala Berlinguer di Montecitorio per ascoltare l’intervento di Elly Schlein in vista della scelta delle nuove presidenze. Alla neosegretaria, che evoca il valore dirimente della "collegialità" per dirimere "nella chiarezza" una linea politica a dir poco opaca e alternante, il deputato triestino replica dunque che "le scelte sugli assetti devono essere fatte in relazione" alla funzione e l’azione che il Pd intende esercitare, premiando un "pluralismo che non sia figlio della cattiva prassi di transitare da un ruolo all’altro". E da una corrente all’altra, bisognerebbe aggiungere. Per tacere della possibile proliferazione degli incarichi nel caso in cui venga resuscitato il governo ombra. Forte del "clima nuovo" che si respira fuori e dentro il partito e sancito dei 16 mila nuovi iscritti, la segretaria nel suo intervento continua a marcare stretto la premier Giorgia Meloni; calcando sulle difficoltà del governo specie sul tema scottante tema di migranti, riguardo cui la premier è...