Il fronte Libano. Crosetto avverte:: "Preoccupa l’escalation"

Ripensare la missione dell’Onu in Libano, perché così non ha più senso. Durante la sua visita lampo in Israele il ministro Guido Crosetto rende ufficiale i dubbi che da tempo nutriva e che aveva già segnalato ai vertici delle Nazioni Unite nei mesi scorsi. "Lunedì sarò a New York alle Nazioni Unite: occorre che decidano. O la missione Unifil ha ancora un senso oppure bisogna chiedersi se mantenerla", afferma deciso nel punto stampa all’ambasciata italiana a Tel Aviv, dopo aver incontrato il titolare israeliano della Difesa, Yoav Gallant. Crosetto, che per l’occasione ha ricevuto anche aggiornamenti di intelligence, condivide con Israele "la preoccupazione su una possibile escalation. Bisogna che Hezbollah rimanga fuori da questo conflitto, a questo deve lavorare tutta la comunità partendo dall’Onu, dai Paesi arabi e quelli occidentali".

Hezbollah e Unifil: due aspetti di una stessa questione. La missione sotto l’egida dell’Onu, a cui partecipa tra i vari contingenti internazionali anche quello italiano con 1.200 militari, "ad oggi dimostra di non aver raggiuto l’obiettivo che si è posto, visto che dall’inizio della guerra partono razzi", spiega il ministro, il quale ora chiede all’Onu "un’operazione verità" e suggerisce: per poter operare e rendere chiara la decisione delle Nazioni Unite forse bisogna cambiare le regole di ingaggio. Quelle attuali non danno sicurezza ai contingenti per cui il discorso va affrontato e deciso". L’obiettivo dei caschi blu è il solo monitoraggio della striscia di confine in Libano (la cosiddetta linea blu) affinché si vigili sulla cessazione delle ostilità con Israele. "Basta guardare la situazione e gli attacchi di ogni giorno: evidentemente l’obiettivo non è stato assolto", aggiunge Crosetto. Dopo il 7 ottobre i lanci di razzi dal Libano si sono intensificati diventando quotidiani. La visita del ministro a Tel Aviv è stata anche l’occasione per mettere a punto con Gallant i dettagli sugli aiuti umanitari: su questo è prevista una task force con francesi, tedeschi, americani ed egiziani, i quali ne avranno la leadership. L’Italia potrebbe gestire le cure di un migliaio di bambini feriti nella Striscia e per l’ospedale da campo fornito è stata già individuata un’area nel sud di Gaza.

r. e.