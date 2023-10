Il fronte islamico: "Forze unite dall’odio. La minaccia cresce"

ROMA

"Tutti hanno paura di tutti. Israele ha paura delle migliaia di razzi di Hezbollah, l’Iran ed Hezbollah degli attacchi americani e israeliani, Hamas e la Jihad di finire stritolate dagli attendismi di Iran, Stati Uniti e Israele. Oggi si ritrova unita contro Israele gente che era su fronti opposti nella guerra civile siriana. Hezbollah e Iran con Assad e Hamas e Turchia con i ribelli. Li ha uniti l’odio per Israele, moltiplicando la minaccia. E questo è chiarissimo a Tel Aviv: se si fosse aspettata che il tutto sarebbe sfociato ’solo’ in una invasione di Gaza, Israele non avrebbe mobilitato 30mila riservisti". Così l’analista militare Piero Batacchi, Rivista italiana difesa.

Quindi il secondo fronte è più che probabile?

"Il secondo fronte per molti versi c’è già da tempo. Sino al 7 ottobre era un conflitto a bassa intensità, dopo è salito progressivamente ma velocemente a livelli non indifferenti, tanto è vero che Hezbollah ha già avuto una quarantina di vittime e anche Israele conta i suoi morti. Il salto di qualità allo scontro aperto è possibile in caso di attacco massiccio a Gaza. Ma il conflitto regionale non è scontato, perché in fondo nessuno lo vuole, perché sa che ne pagherà un prezzo elevato".

Israele sarebbe in grado di reggere il doppio fronte o dovrà intervenire l’America? Biden ha avvertito l’Iran che non tollererà attacchi.

"Non sarebbe facile prevalere su due fronti, da qui il dispiegamento dei due gruppi da battaglia americani con due portaerei, la nave da sbarco con 2mila marines, gli F15, F16 e A10 schierati in Giordania. Sperando che basti a dissuadere Teheran ed Hezbollah".

Nel frattempo Erdogan, torna a gettare benzina sul fuoco dicendo che "i militanti di Hamas sono liberatori e non terroristi".

"Erdogan e il suo partito sono la versione turca della Fratellanza Musulmana, un’organizzazione che ha una sua presenza al governo di Turchia e Qatar come l’aveva in Egitto e in Tunisia e ce l’ha a Gaza con Hamas. Erdogan è un po’ il punto di riferimento politico per Hamas, come il Qatar ne è la cassaforte. Non mi sorprendono quindi le parole di Erdogan che è membro della Nato, ma è anche una potenza regionale che ha i suoi interessi. Anche l’Oman ha detto cose simili ed è la riprova che il calcolo di Hamas di usare il terrore per riportare la questione palestinese al centro e bloccare la pacificazione degli accordi di Abramo sta avendo successo".

Alessandro Farruggia