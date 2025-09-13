Il film su Montezemolo: "Mi manca Schumacher. Quella sera con Senna"

Da cinquant’anni non smette di vedere rosso. Luca di Montezemolo si è voltato indietro, per una sera, a guardare il mezzo secolo trascorso dal primo mondiale vinto con la Ferrari e Niki Lauda. Era il settembre 1975 e, a Monza, un esile ragazzo dai capelli lunghi, ventottenne da una manciata di giorni, saltava alle spalle della bandiera a scacchi per segnare il successo del Cavallino dopo un lungo digiuno. "Al telefono capii che Enzo Ferrari stava piangendo". Sul red carpet delle emozioni, rivive "momenti straordinari" di un’intera carriera senza nascondersi qualche amarezza.

L’occasione è il film documentario, svelato in anteprima al Teatro Litta, a Milano, che lo riporta indietro e lo fa riflettere sul presente. Tempo di bilanci, di commozione non nascosta e di qualche sassolino dalla scarpa da togliere con levità. "Sono tanti, troppi anni che la Ferrari non arriva neppure a essere competitiva per il mondiale. Manca la leadership, manca l’anima". Più che la polemica, traspare la spina di un dolore vero. "Mi auguro che le cose cambino, prima di tutto per le persone che continuano ad avere fede". Sfilano vecchie immagini di una folla rossa che invade la pista. Il piccolo teatro milanese, nel cuore dell’antico palazzo barocco, è il quartier generale del Festival Visioni dal Mondo, che ha organizzato la prima proiezione di un lavoro che non è un’agiografia, ma una storia di successi e passione. La serata è però, prima di tutto, una festa fra amici, "quelli veri, quelli di una vita". Vicino a lui, sulle poltroncine rosse, Diego Della Valle. "L’amicizia, sì, insieme alla famiglia è la cosa più importante". Sul palco, prima della proiezione, scherza: "Mi avevano proposto un libro, ma ho risposto che ero troppo giovane, ci vediamo fra vent’anni. Allora, Bernie Ecclestone mi ha parlato di un regista, di un film. Mi hanno proposto di scegliere gli attori, la sceneggiatura. Alla fine, il terzo progetto è stato quello giusto".

A firmarlo, sotto il titolo di ’Luca: seeing red’, Manish Pandey, già coinvolto nelle produzioni su Ayrton Senna e sullo stesso Ecclestone, e Cristopher M. Armstrong. La scena del racconto è però sui colli bolognesi, nella fattoria, anzi nel Ranch Montezemolo, dove "alleviamo bovini solo con l’erba e facciamo vino solo naturale". Qui, nell’antica casa di famiglia l’imprenditore riannoda una lunga storia, fatta anche di frammenti di realtà intima, come i cinque figli, la passione per la terra. Lo fa accanto a Chris Harris, ex conduttore di Top Gear, celebre programma britannico dedicato ai motori. Si erano conosciuti a Ginevra, al Salone dell’auto. Montezemolo era sceso di fretta da un palco, prendendo una manciata di caramelle e sospirando: "Fantastico". Le stesse caramelle che i vecchi collaboratori in Ferrari continuano a lasciare sul tavolo.

Il film in fondo è un inno alle scommesse vinte, a qualche idea visionaria e a un solido rapporto, quello con gli Agnelli, "come se fossi della famiglia". Alla Ferrari, però, comincia per merito del fondatore. "Correvo nei rally. Mi ha sentito in radio rispondere per le rime a chi parlava di gare automobilistiche come sport per ricchi. Mi telefonò, mi chiese di fare il suo assistente". Seguono le gare, il rapporto quasi simbiotico con Niki Lauda, e poi l’avventura alla Cinzano, primo incarico da capo azienda, l’idea della comunicazione di Azzurra, che fa scoprire a un popolo di supposti navigatori la passione per la vela, e l’esperienza gratificante di Italia ’90. La storia scorre, nella sala buia dove si è raccolto un pezzo di città che conta, compreso Marco Tronchetti Provera. "Convinsi a cantare per la cerimonia di chiusura Pavarotti, accelerando la consegna di una Ferrari F40, ma non sono sicuro ci sia mai salito". Poi, il ritorno a Maranello. Da presidente, per rilanciare una fabbrica "che aveva i cancelli chiusi e gli operai a casa". "Provai la 348, era uno schifo", sentenzia. La rinascita passa anche dai campioni: "Senna venne a casa mia tre giorni prima dell’incidente di Imola, non era contento alla Williams". La storia scarta sui binari di una tragedia e arriva Michael Schumacher, "mi manca". Una fase di allori, ma anche il ricordo delle molte spine dell’ultimo scorcio della collaborazione con gli eredi Agnelli e con Sergio Marchionne. La quotazione di Ferrari, l’estromissione da parte dell’"uomo dei conti" che poco alla volta "si appassiona alle gare".

C’è spazio anche per un’altra creatura rossa, "ma di una sfumatura diversa", Italo. "L’unica cosa paragonabile alla Ferrari, per emozione". Il ricordo della telefonata a Della Valle, con l’idea quasi folle di creare una compagnia ferroviaria privata, l’impegno e il progetto che decolla. Orgoglio, certo, celebrazione, ma anche un messaggio: "Ci ho sempre messo la faccia, nei momenti più belli ma anche in quelli difficili".