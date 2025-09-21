Il figlio di Pippo Baudo: "Stop gossip sull’eredità"

"Sull’eredità stiamo vedendo tutte le cose. Io non c’entro niente con le chiacchiere e i pettegolezzi (sul testamento, ndr) e non voglio entrarci. Lasciamo che papà riposi in pace. Non se ne può più di leggere certe cose sui giornali, è disgustoso. La gente commenta senza sapere, inventano e via". È un punto che Alex Baudo, figlio di Pippo (foto), riconosciuto dal conduttore quando era ormai adulto, ribadisce all’inizio e alla fine della lunga intervista con Silvia Toffanin a Verissimo su Canale 5. Una conversazione nella quale il musicista e produttore, che vive e lavora in Australia, ha ripercorso le emozioni delle ultime settimane ma anche il rapporto con quel papà conosciuto da piccolo come ‘zio’ e solo da adulto come genitore. La notizia della morte del padre gli è arrivata "quando ero a Brisbane - racconta - dov’ero andato a vedere mio figlio per il suo compleanno. Ero arrivato il sabato sera, e la domenica quando ho acceso il cellulare mi hanno avvertito che non c’era più mio padre. Ho preso un aereo e sono arrivato prima a Catania e poi a Militello per i funerali".