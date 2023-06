Il fidanzato killer Ricerche on line e corpo bruciato "Piano diabolico"

di Andrea Gianni

Alessandro Impagnatiello ha riferito durante l’interrogatorio di aver ucciso "senza rabbia" la fidanzata Giulia Tramontano, al settimo mese di gravidanza, ma l’autopsia ha svelato che si è accanito su di lei con almeno 37 coltellate, di cui la prima letale alla carotide. Il castello di bugie del barman crolla giorno dopo giorno, mentre restano ancora diversi punti da chiarire per investigatori e inquirenti, che stanno mettendo sotto la lente spostamenti, ricerche e contatti nelle giornate precedenti e in quelle successive al delitto.

La premeditazione, infatti, resta il nodo centrale delle indagini condotte dai carabinieri del Nucleo investigativo di Milano e della compagnia di Rho e coordinate dalla pm Alessia Menegazzo. Sono rimaste infatti le tracce delle maldestre ricerche online effettuate dal 30enne sul veleno per topi e anche, il 26 maggio, il giorno prima del massacro, su "disconnettere dispositivi whatsapp web" e "whatsapp web come uscire". Le ustioni sul corpo di Giulia Tramontano emerse dall’autopsia, che hanno reso impossibile per i medici legali datare con certezza la morte, sono un ulteriore elemento che gli inquirenti prendono in considerazione per arrivare a dimostrare la premeditazione, aggravante che renderebbe ancora più pesante la sua posizione.

Non un delitto d’impeto ma un’azione pianificata, anche con azioni per depistare, con la consapevolezza che le indagini si sarebbero concentrate su di lui. Per questo sarà fondamentale ricostruire con precisione l’acquisto della benzina. Il barman, poi, avrebbe cercato in ogni modo di "alterare la scena del crimine", inscenando una fuga della giovane dalla loro casa di Senago seguita da un possibile suicidio. Gli accertamenti proseguono per ricostruire "il prima e il dopo del delitto", attraverso testimonianze, l’analisi di decine di telecamere di sorveglianza tra Senago e Milano e delle copie forensi dei dispositivi, tra cui tre pc e un tablet, sequestrati a Impagnatiello. Da approfondire l’potesi di eventuali complici nell’occultamento del cadavere. Oggi verranno celebrati in forma "strettamente privata" i funerali di Giulia e Thiago a Sant’Antimo, in provincia di Napoli. "È il momento dell’ultimo saluto intimo e straziante e vorremmo viverlo insieme ai parenti ed amici più stretti", ha spiegato la sorella, Chiara, che ha ringraziato sui social per "l’affetto che ci avete dimostrato in giorni atroci".