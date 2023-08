Il Ferragosto più nero Otto morti tra monti e laghi Giovane scout in gita ucciso da un masso

di Valentina Reggiani

NONANTOLA (Modena)

Scalare le montagne era la sua filosofia di vita: salire fino in cima, guardare oltre, riflettere ma sempre tenendo per mano le persone che più amava: il fratello o gli amici più cari. Quella di Ferragosto, però, per un destino crudele si è rivelata l’ultima arrampicata della sua vita. Un masso si è staccato all’improvviso dalle pendici della montagna, colpendolo in pieno e facendolo precipitare per oltre cento metri lungo il versante.

Le cittadine di Nonantola e Finale Emilia, nel modenese, sono sotto choc per la morte di Samuele Guagnano, l’alpinista 26enne che in Valtellina, all’alba di Ferragosto, ha perso la vita sul monte Legnone. Il giovane era in compagnia di due amici che hanno immediatamente lanciato l’allarme e sul posto sono accorsi i volontari del Soccorso Alpino, ma per il giovane modenese non c’era più nulla da fare. Alla notizia del decesso del 26enne anche l’intero mondo dello scoutismo è precipitato nel dolore: Samuele era capo scout del reparto ‘Luna’, gruppo di ragazzi tra i 12 e i 16 anni, a Nonantola. Inoltre la mamma Roberta Vincini, oltre ad essere dirigente scolastica del liceo scientifico Morandi di Finale Emilia, è presidente del comitato nazionale dell’Agesci, l’associazione guide e scouts cattolici italiani. L’associazione, ieri, ha espresso vicinanza e cordoglio alla famiglia.

"Samuele era un ragazzo attento, disponibile, che si poneva domande profonde – commenta don Alberto Zironi, il parroco di Nonantola – con lui si stava bene". "Avevo avuto la fortuna di conoscerlo, insieme a tutta la sua famiglia, quando ero vice parroco a Nonantola e assistente ecclesiatico del gruppo scout Agesci Nonantola 1 – afferma don Mattia Ferrari, il giovane cappellano di ’Mediterranea Saving Humans’ – Samuele era un giovane uomo che viveva pienamente. Era un giovane assetato di Dio, che sapeva trasmettere la sua testimonianza alle persone che incontrava. Era un giovane di grande cultura, appassionato di filosofia, capace di parlare, riflettere e condividere con grande profondità. Aveva trovato nello scoutismo quella scuola in cui sapeva realizzarsi pienamente come cristiano e come cittadino e in cui riusciva a educare i ragazzi alla scuola del Vangelo. Aver camminato con lui, con la sua famiglia, con il suo gruppo scout e con la sua famiglia è stato un dono e un onore".

Samuele solo un mese fa si era laureato in filosofia, un altro ‘caposaldo’ della sua vita, così come la fede, ed era legatissimo alla famiglia. Il funerale sarà celebrato domani alle 10 nella Basilica abbaziale di Nonantola.