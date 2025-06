Il dramma di Libera alla Consulta: "Sono paralizzata, voglio l’eutanasia"

Libera, nome di fantasia scelto da una donna toscana di 55 anni, vorrebbe essere davvero libera. Di decidere della sua vita. Di poter mettere fine alle sue sofferenze. Paralizzata a causa di una forma di sclerosi multipla progressiva, e mantenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale, vorrebbe accedere al suicidio assistito, ma date le sue condizioni non è in grado di autosomministrarsi il farmaco letale. Ha inoltre rifiutato la sedazione profonda perché vuole essere lucida e cosciente fino alla fine. Libera ha bisogno di un aiuto esterno e quindi il suo caso rientra nell’eutanasia.

Per questo, assistita dai suoi legali, coordinati da Filomena Gallo, segretaria nazionale dell’Associazione Luca Coscioni, ha presentato un ricorso d’urgenza al tribunale di Firenze, con cui chiede che il suo medico di fiducia possa somministrarle il farmaco. La sua vicenda è così arrivata alla Corte Costituzionale.

A chiedere l’intervento della Consulta è stato per l’appunto il tribunale fiorentino, che il 30 aprile 2025 ha sollevato la questione di legittimità costituzionale per l’articolo 579 del Codice penale che punisce l’omicidio del consenziente con la reclusione fino a 15 anni, senza ammettere eccezione alcuna. A differenza dell’attuale formulazione dell’articolo 580 che depenalizza l’aiuto al suicidio per persone nelle condizioni di Libera. L’udienza alla Consulta, che si esprime per la prima volta sull’eutanasia, si svolgerà l’8 luglio.

La storia della donna va avanti ormai da diversi mesi. Per la 55enne dopo "un primo parere negativo della commissione perché non riteneva soddisfatto il requisito del trattamento di sostegno vitale" è arrivato "un successivo parere positivo", ma anche in quel caso "farmaco e modalità sono state individuate dal medico di fiducia e approvate dall’azienda sanitaria".

La stessa Asl ha poi confermato l’adeguatezza del protocollo inviato dal medico di base di Libera, ma continuava a rifiutare l’espletamento, a proprio carico, anche della cosiddetta "fase esecutiva" della procedura. Che se eseguita dal medico stesso – a oggi – farebbe scattare d’ufficio il suddetto articolo 579 sull’omicidio del consenziente. Infine, a marzo 2025, la Asl ha riposto ai solleciti di fornire tutto l’occorrente per la procedura di autosomministrazione dicendo che non esistono macchinari che Libera, viste le sue condizioni, potrebbe utilizzare per autosomministrarsi il farmaco letale.

Si arriva così in aula a Firenze. Al giudice gli avvocati della 55enne hanno chiesto, riferisce Gallo, "di autorizzare il suo medico a procedere con la somministrazione del farmaco che l’Asl Toscana nord-ovest aveva ritenuto idoneo, e in subordine di sollevare l’incidente di costituzionalità sul reato di omicidio del consenziente previsto dal Codice penale".

Libera sta "soffrendo a livelli insopportabili a causa della malattia e di ulteriori complicazioni" e "attende con urgenza l’intervento della Corte costituzionale per poter porre fine alle proprie sofferenze", aggiunge Filomena Gallo.

"L’ordinanza – commenta Marco Cappato, segretario dell’associazione – pone una questione decisiva per il rispetto del diritto all’autodeterminazione nel fine vita. La Corte costituzionale da otto anni esorta il legislatore a intervenire nel rispetto della libertà di scelta della persona malata".

La Regione Toscana ha da poco approvata una legge (molto discussa) sul suicidio medicalmente assistito – il 17 maggio scorso lo scrittore e poeta Daniele Pieroni, 64 anni, grazie alla legge ha potuto scegliere così di morire –, che "non prevede però i casi come quelli di Libera", spiega Gallo.