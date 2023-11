"Il Dna? Indizi non sufficienti". Il delitto Pasolini resta un mistero, la procura non riapre l’inchiesta

"Elementi non sufficienti per la riapertura delle indagini", così la procura di Roma mette la parola fine alla possibilità di tornare a indagare sull’omicidio di Pier Pasolini avvenuto il 2 novembre 1975 a Ostia. I magistrati di piazzale Clodio hanno respinto l’istanza depositata nel marzo scorso dall’avvocato Stefano Maccioni, a nome del regista David Grieco, dello sceneggiatore Giovanni Giovannetti e dell’Ordine dei giornalisti del Lazio, in cui sostanzialmente si chiedeva di accertare a chi appartenessero i tre Dna individuati su alcuni reperti dai carabinieri del Ris nel 2010 e trovati all’epoca dei fatti sulla scena del crimine. Per la procura si tratta di elementi "aventi natura eterogenea e generica" che non sono "focalizzati sull’omicidio", ripetizioni "di attività già svolte e orientati verso soggetti già valutati" nel procedimento archiviato.