Il discorso alle Camere. Meloni invoca equilibrio: "O in Medio Oriente arriverà la slavina"

"Vi vedo nervosi, non capisco perché siate nervosi", dice, guardando i banchi dell’opposizione. Ma in realtà è lei, Giorgia Meloni, ad avere il viso segnato con un tono di voce che tradisce stanchezza quando inizia a leggere i fogli che tiene in mano, destando curiosità nell’Aula di Palazzo Madama. Accanto a lei il presidente, Ignazio La Russa, un amico vicino in un momento solenne, quello delle comunicazioni alle Camere in vista del Consiglio europeo di oggi e domani.

Un giorno senz’altro non semplice per la premier, quello di ieri, come lei stessa ha sottolineato soppesando un discorso che "non sarà semplice, né di routine", ma che, al di là della delicatezza del tema, è stato di fatto il primo, letto in presenza sullo scranno più alto del Senato, dopo il caso Giambruno e la dolorosa separazione dal compagno e padre della figlia Ginevra. Meloni, però, dopo i primi momenti, ha ripreso subito quota, un po’ polemica. "Sto dicendo qual è la strategia che il governo porta avanti – ha proseguito – è un anno che governo, ne farò altri quattro e alla fine di questi cinque anni chiederemo agli italiani cosa ne pensano. La democrazia funziona così, so che ad alcuni non piace, ma funziona così". Poi la partenza vera: "Sono d’accordo sul fatto che le divisioni interne che sono state palesi nei primi giorni della crisi tra i vertici delle istituzioni europee non hanno giovato al ruolo dell’Europa. In questa fase mi sono permessa di segnalare questo punto nel Consiglio e intendo tornare su questo punto". Rieccola, dunque, la premier Meloni che via via ha ripreso vigore, salvo poi incepparsi più volte, sul finale, defaillance sottolineate da un cortese "chiedo scusa" all’Emiciclo.

Il suo, però, è stato comunque un discorso a tutto campo, con dentro – per titoli – anche quel bilancio del primo anno di governo che la premier non aveva scandito domenica scorsa, dando forfait alla kermesse di FdI al Teatro Brancaccio, ma c’era altro, di privato, da dover gestire come priorità. Ed è stato quindi nella chiusa – dopo quaranta minuti di intervento da Israele all’Ucraina, dal Mes al Patto di stabilità, fino al rischio che i barconi carichi di migranti nascondano qualche "lupo solitario" – che la premier ha provato a spazzar via le polemiche, le tensioni, i veleni che hanno fatto tremare il governo negli ultimi giorni. Meloni ha rivendicato la credibilità che è convinta di aver conquistato anche all’estero, ribadendo la sensazione di aver "smentito in poco tempo anche i più critici" grazie al favore, a suo dire sempre più presente e compatto, degli elettori: "Lo abbiamo fatto grazie a una visione coerente e definita alla fiducia degli italiani che sentiamo forte alle nostre spalle, grazie al sostegno di una maggioranza politica compatta figlia di questa fiducia…". Dai banchi della destra sono scattati tutti in piedi, il ministro Giorgetti ha applaudito, l’altro, Tajani, ha anche battuto le mani, ma senza mai incrociare lo sguardo della leader; per riconciliare del tutto Meloni con gli eredi Berlusconi ci vorrà ancora tempo.

Ma, intanto, due terzi del suo discorso sono stati dedicati dalla premier al conflitto in Medio Oriente – solo un terzo alle ricadute italiane, con l’attacco a Giuseppe Conte sul salario minimo ("perché non lo avete fatto voi?") – perché "la realtà di quello che sta accadendo ora in Medio Oriente può diventare una slavina, può allargarsi e arrivare a disegnare scenari oggi per noi inimmaginabili. Il confine che ci separa da uno scontro di civiltà, da un conflitto che rischia di essere molto ampio, è cercare di capire davvero cosa stia accadendo".

"Nessuno ha la pretesa di avere tutte le risposte in tasca – ha concluso Meloni –, ma la prima domanda che mi sono fatta è: che bisogno avevano i miliziani di Hamas di mettere una telecamera sulla propria fronte per riprendere decapitazioni di bambini, gente che balla su cadaveri di ragazze? Anche nel mondo islamico ci sono delle madri, quando vedono quelle immagini probabilmente non si sentono fiere. Allora perché? La risposta è che la causa palestinese non c’entra nulla, Hamas voleva spingere Israele a una risposta tale da compromettere qualsiasi possibilità di normalizzazione dello scenario mediorientale".